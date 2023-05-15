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18 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs Perşembe okullar yarım gün mü?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na kısa bir süre kala, 18 Mayıs tatil mi, okullar yarım gün mü gibi sorular gündemi meşgul etmeye başladı. 19 Mayıs yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Büyük bir coşku ve törenlerle kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde 18 Mayıs Perşembe günü kamu kurumlarında işi olanlar, resmi kurumların çalışma durumunu mercek altına aldı. İşte 18 Mayıs 2023 Perşembe okullar yarım gün mü sorusunun yanıtı...

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  • 18 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs 2023 Perşembe okullar yarım gün mü, kapalı mı olacak?

    Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu kapsamda 18 Mayıs Perşembe günü okula gidecek olan öğrenci ve öğretmenler, okullar yarım gün mü, tatil mi sorularının yanıtı araştırmaya başladı. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları çalışmazken birçok şirket hizmet vermemektedir. Peki, "18 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs 2023 Perşembe okullar yarım gün mü, kapalı mı olacak?" İşte detaylar...
  • 18 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs 2023 Perşembe okullar yarım gün mü, kapalı mı olacak?

    18 MAYIS YARIM GÜN MÜ, OKULLAR VE İŞ YERLERİ YARIM GÜN TATİL Mİ? 

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatiller arasında yer almaktadır. Ancak 18 Mayıs Perşembe günü yarım gün olmayacak. Bu bağlamda 18 Mayıs Perşembe günü okullar ve iş yerleri yarım gün olmayacak.

     
  • 18 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs 2023 Perşembe okullar yarım gün mü, kapalı mı olacak?

    2023 RESMİ TATİLLER 

    Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

    Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

    Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

     
  • 18 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs 2023 Perşembe okullar yarım gün mü, kapalı mı olacak?

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

    Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

    Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

    Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

    Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

     
  • 18 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs 2023 Perşembe okullar yarım gün mü, kapalı mı olacak?

    Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

    Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

    Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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