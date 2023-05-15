Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu kapsamda 18 Mayıs Perşembe günü okula gidecek olan öğrenci ve öğretmenler, okullar yarım gün mü, tatil mi sorularının yanıtı araştırmaya başladı. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları çalışmazken birçok şirket hizmet vermemektedir. Peki, "18 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs 2023 Perşembe okullar yarım gün mü, kapalı mı olacak?" İşte detaylar...