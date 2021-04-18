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18 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 18 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

18 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 4.212.645'e yükseldi. 25.608 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

18 NİSAN CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

17 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

17 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;


TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 288 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 62 bin 606 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 288 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 35 bin 608’e yükseldi. Toplamda 43 milyon 467 bin 516 test yapıldı. Bugün yapılan 319 bin 316 testten, 62 bin 606 yeni vaka sayısı, 2 bin 973 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 212 bin 645, bugün iyileşen 52 bin 184 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 643 bin 734’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 240 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 140 milyon 219 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 5 bini, iyileşenlerin sayısı 119 milyon 118 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 32 milyon 241 bine, Hindistan'da 14 milyon 496 bine, Brezilya'da 13 milyon 758 bine ve Fransa'da 5 milyon 224 bine yükseldi.

ABD'li ilaç firması Pfizer, aşı yaptıran kişilerin en geç 12 ay içinde üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyabileceklerini duyurdu.

Aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü (SII),ABD'den ham madde ihracatı ambargosunu kaldırmasını talep etti.

Brezilya'da hastanelerde solunum cihazına bağlanan ağır hastalar için kullanılan anestezi ve yatıştırıcı ilaçların temininde sıkıntı yaşandığı belirtildi.

İtalya İlaç Ajansı (AIFA),Kovid-19 aşısı yapılan her 100 bin kişiden 36'sında şiddetli reaksiyon görüldüğünü bildirdi.

Almanya'nın Köln kentinde salgın önlemleri çerçevesinde gece 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıyı yaptırdı. Merkel, salgının üçüncü dalgasında yoğun bakım doktorlarının ardı ardına yaptıkları yardım çağrılarına kulak verilmesini talep etti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında tedarik edilen 117 bin doz Pfizer-BioNTech aşısının ülkeye ulaştığını açıkladı.

Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, tıpta ve alternatif tıpta çok zehirli bir bitki olarak bilinen akonitin kökünü (kurtboğan otu),Kovid-19 tedavisinde gönüllü hastalara vermeye başladıklarını söyledi.

Japonya'da hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Şigeru Omi, ülke genelinde artış gösteren vakaları "4. dalga" olarak tanımladı.

Tunus parlamentosu sağlık yetkilisi, 6 milletvekilinin ve birçok parlamento çalışanının koronavirüs salgınına yakalandığını duyurdu.

Fas'ta salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında ramazan ayının ilk günlerinde sabah ve yatsı namazlarının camilerde kılınması askıya alındı.

Fas, mutasyona uğramış virüsün ülkede yayılmasını engellemek amacıyla 13 ülkeyle uçuşların ikinci açıklamaya kadar askıya alındığını duyurdu.

Afrika Birliği'nin Güney Sudan'a bağışladığı 59 bin doz AstraZeneca aşısının kullanım süresinin dolduğu bildirildi.

Çin'de hükümetin, aşı olmaya çok da istekli olmayan halkın aşılanmasını hızlandırmak amacıyla ücretsiz yumurta, market kuponları ve indirimler gibi teşvikler verdiği belirtildi.

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