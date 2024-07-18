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        Haberler Bilgi Alışveriş 18 Temmuz 2024 A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Bugün A101'de hangi ürünler satışa çıkıyor? A101'de benzinli moped satışa çıkıyor!

        18 Temmuz 2024 A101 aktüel kataloğu: Bugün A101'de hangi ürünler satışa çıkıyor?

        A101'e bugün çeşitli kategorilerde pek çok ürün geliyor. Günün dikkat çeken ürünü benzinli moped. Bunun yanı sıra; televizyon, kahve makinesi, beyaz ev eşyası, katlanabilir bisiklet de satışa sunulan ürünler arasında. İşte 18 Temmuz 2024 A101 aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 12:20 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:21
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        Bugün A101 mağazalarına farklı kategorilerde birçok ürün geldi. Haftanın öne çıkan ürünlerinde mopedden beyaz eşyaya geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. İşte, 18 Temmuz 2024 A101 aktüel ürünleri...

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        A101 18 TEMMUZ AKTÜEL

        Toshiba 4K Ultra HD Anroid TV - 14.999 TL

        Hi Level 50 İNÇ UHD TV - 10.999 TL

        Canon Tanklı Yazıcı - 4.399 TL

        Kiwi Tavan Tipi Fan - 799 TL

        3

        Samsung Mikrodalga Fırın - 2.999 TL

        Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi - 1.999 TL

        Apec Benzinli Moped - 36.990 TL

        4

        Katlanabilir Bisiklet - 4.999 TL

        Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Halı - 699,00 TL

        ABS Valiz Çeşitleri: Kabin Boy Valiz - 499 TL

        5

        SEG No Frost Buzdolabı - 13.499 TL

        SEF Mekanik Silindirik Termosifon - 4.399 TL

        SEG 10 kg Çamaşır Makinesi - 10.799 TL

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