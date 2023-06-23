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Yay burcu, 22 Kasım ile 22 Aralık tarihleri arasında doğan kişileri temsil eder. Yay burcu insanları, maceraya ve yeni deneyimlere olan tutkulu ilgileriyle tanınırlar. Özgür ruhlu olmaları, keşfetmeyi ve sınırları zorlamayı severler. Optimist ve pozitiftir. Yay burcunun en belirgin özelliklerinden biri, iyimserlikleridir.

19 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

Genel olarak burcun tipik özelliği; pozitifliği, sosyalleşme yeteneği ve cömertlik yeteneğidir. Bunlar yay burcunun özellikleri arasında öne çıkar. Bu etkiye sahip olan kişi, iyimserlik ve canlılık gibi özellikleri kazanır. 19 Aralık burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? Bir yay burcunun doğduğu tarih, kişilik özelliklerinin çoğunu büyük ölçüde belirler. Bu burçta doğan kadınlar iyimser ve enerjik insanlardır. Büyük canlılıkları ve hayattaki her şeyi taşıdıkları şevki ile öne çıkarlar. Doğal taşları Turkuazdır. Turkuaz, yeşil ve mavi tonları arasında değişen renkleriyle öne çıkan bir taştır. Turkuaz taşı, koruyucu özellikleri nedeniyle de yay burcu burç taşı olarak kabul edilir ve aynı zamanda birçok kültürde şifa ve iyileştirici özellikleri de olduğuna inanılır.

19 Aralık Yükseleni Nedir?

Yükselen burç, kişinin doğum saati ve doğum yerine göre hesaplanır. Bu bilgi olmadan yükselen burç yorumu yapılamaz. 19 Aralık yükseleni nedir? Sorusuna genel tabir ile şu şekilde cevap verilebilir:

00:00 – 02:00 arası yükselen Başak olur

02:30 – 04:40 arası yükselen Terazi olur

05:00 – 07:25 arası yükselen Akrep olur

10:30 - 12:00: arası yükselen Oğlak Burcu

12:30 - 13:00 arası yükselen Kova Burcu

13:30 - 14:00 arası yükselen Balık Burcu

14:30 - 15:00 arası yükselen Koç Burcu

15:30 - 16:00 arası yükselen Boğa Burcu

16:30 - 18:00 arası yükselen İkizler Burcu

18:30 - 20:00 arası yükselen Yengeç burcu

20:30 - 23:00 arası yükselen Aslan Burcu

19 Aralık'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Astroloji dünyasında içine doğduğumuz burç, kişiliğimizin yolunu belirleyecek bazı özelliklerimizi anlamamıza yarayacaktır. İşte 19 Aralık'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular:

Yabancı Ünlüler:

Jake Gyllenhaal - Amerikalı oyuncu, Alyssa Milano - Amerikalı oyuncu ve aktivist, Til Schweiger - Alman oyuncu ve yönetmen, Jennifer Beals - Amerikalı oyuncu ve dansçı, Karim Benzema - Fransız-Algerian futbolcu, Criss Angel - Amerikalı büyücü ve illüzyonist, Robin Gibb - İngiliz müzisyen, Bee Gees'in üyesi, Marla Sokoloff - Amerikalı oyuncu ve şarkıcı, Brandon Sanderson - Amerikalı yazar, epik fantezi romanlarıyla tanınır. Édith Piaf - Fransız şarkıcı ve oyuncu (1915-1963).

19 Aralık Burcu Özellikleri

Bir yay burcu insanıyla bir araya geldiğinizde canlılığınızın arttığını hissedeceksiniz. Neşeli, çekici, esprili hali duygu durumunuzu yükseltecektir. 19 Aralık burcu özellikleri dendiğinde ilk önce Yay, değişken dört burçtan biridir ve maceracı ve özgür ruhlu kişiliği ile bilinir. Yaylar, her zaman yeni deneyimler ve zorluklar arayan bağımsız ve dinamik bireylerdir. Özgürlüğe en çok düşkünler ve en çok gezmeyi severler. Coşkuları ve neşeli ruhları bulaşıcıdır, bu da onları sosyal ortamlarda popüler kılar. Bu kişiler esnek ve değişkendirler, çevrelerine hemen uyum sağlarlar.

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