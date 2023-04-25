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Burçlar, doğum anında Güneş’in bulunduğu konumu sembolize eder. Zodyak burçlar kuşağında her aya karşılık 12 adet burç vardır. Burç döngüleri belirli zaman aralıklarındadır. Zodyak’ın ilk burcu Koç, son burcu ise Balık burcudur. Peki, 19 Haziran hangi burç? 19 Haziran burcu özellikleri neler? İşte 19 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ve futbolcular...

19 Haziran Hangi Burç?

19 Haziran’da doğanlar ikizler burcuna mensup olmaktadır. İkizler burcunun şanslı sayısı 5 olup yönetici gezeni Merkür’dür.

19 Haziran Burcu Ne?

19 Haziran tarihi ikizler burcunun tarihidir. 19 Haziran’da doğan kişi ikizler burcu olmaktadır. İkizler burcu hava grubu içerisinde yer almaktadır. 21 Mayıs ile 21 Haziran arasını kapsamaktadır.

19 Haziran Burcu Özellikleri

İkizler burcunun saymakla bitmeyecek olumlu ve olumsuz özellikleri vardır. Olumsuz özelliklerinin başında tutarsız ve kararsız olmaları gelmektedir. Bir şey hakkında karar verirken zorlanırlar. Net çizgilerde ilerlemezler. Kararları saniyeler içinde değişebilir. Gün içerisinde de pek çok duygu dalgalanmasına şahit olabilirsiniz. Mutlu bir anında aniden hüzünlenebilir. Olumlu özellikleri ise pozitif ve keskin zekâsı olmalarıdır. Her şeyi çabuk kavrarlar. Hayata karşı karamsar değildirler. Sürekli olumlu düşünürler. Bu olumlu düşünceleri sayesinde ortamın da havasını değiştirirler. Bir ikizler burcuyla baş başa kaldığınızı anlarsınız. Aynı anda birçok işi beraber yönetebilirler. Bir yandan belgelerle uğraşırken aynı anda telefon görüşmelerine vakit ayırabilirler. Para konusunda da oldukça tutumludurlar. Para biriktirmeyi severler ancak bu tutumluluğu başkalarının paralarına karşı göstermezler.

19 Haziran Burcu Erkeği

İkizler burcu erkeği dinamik yapısıyla dikkat çekmektedir. Durağanlık onlara göre değildir, bu sebeple de hayatlarından aksiyon eksik olmaz. İkizler burcunun değişken yapısından nasibini almışlardır. Bu hem kararları hem de ruh hali için geçerlidir. İçlerinde bitmek tükenmek bilmeyen bir öğrenme isteği yatar. Sürekli yeni bilgiler öğrenmek ister. Bu sebeple ikizler burcu erkeğiyle her konuda konuşabilirsiniz. İkizler burcu erkeği son derece eğlencelidir. Onların yer aldığı ortamlarda sıkılmanız mümkün değildir. Mizahi yönleri son derece kuvvetlidir, gün içinde sürekli gülümsemenizi sağlayacaktır. Bir baba olarak ikizler burcu erkeği çocuklarıyla arkadaş gibidir. Onları anlar ve her zaman yanında bulunur.

19 Haziran Burcu Kadını

19 Haziran’da doğan ikizler burcu kadını duygularından çok mantığına önem verir. İlişkilerinde de mantık çerçevesinde ilerler. Aklına yatmayan biriyle ilişki içinde bulunmaz. Değişkenliği kimi zaman sizin için yorucu olabilir. Nerede ne yapacağı öngörülemez. Eğer rutin bir ilişki arayışındaysanız ikizler burcu kadını yanlış bir seçim olacaktır. Çünkü ikizler burcu kadınının ilişkileri dinamik ve eğlencelidir. Sürekli yeni bir arayış içindedir. Bu da ilişkiyi her daim taze tutacaktır. İkizler burcu kadını sahiplenmeyi sever ancak bu yönünüzü ona çok belli etmemelisiniz. Bir süre sonra bu durumu özgürlük ihlali olarak değerlendirebilir.

19 Haziran Burcu Yorumu

Zaman zaman tutarsız ve kararsız olabilirler. Bir yaptıklarını birini tutmayabilir.

Yenilik ve gelişimin burcudur.

Maceracı yapıları gereği sürekli keşfetmek isterler.

Neşeli ve eğlencelidirler.

Samimiyete önem verirler. Mizahi yönleri güçlüdür.

Alışverişi severler, ancak şatafattan hoşlanmazlar.

Yapıları gereği çok konuşkandırlar.

Özgürlüklerine düşkündürler.

19 Haziran Yükseleni Nedir?

19 Haziran tarihinde doğduysanız ve yükselen burcunuzu öğrenmek istiyorsanız bunun için internetten faydalanabilirsiniz. Eğer detaylı doğum saatine sahipseniz yükselen burcunuzu öğrenebilirsiniz.

19 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Şarkıcı Alişan

Oyuncu Birce Akalay

Oyuncu Şafak Pekdemir

Oyuncu Ziya Kürküt

Oyuncu Ferdi Merter

Basketbolcu Deniz Aygül

Yüzücü Viktorya Zeynep Güneş (Viktoriya Solntseva)

Futbolcu Bülent Ataman

19 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Amerikalı rapçi Macklemore

Komedyen ve rapçi Olajide William Olatunji

Eski Birleşik Krallık başbakanı Boris Johnson

İngiliz snooker Mark Selby

Amerikalı iş insanı Dennis Crowley

Oyuncu Paul Dano

Oyuncu Clementine Poidatz

Oyuncu Aidan Turner

Oyuncu Jean Dujardin

Oyuncu Hugh Dancy

Faslı eski futbolcu Abdelaziz Barrada

Perulu futbolcu Carlos Ascues

Angolalı futbolcu Mateus Galiano da Costa

İtalyan futbolcu Lorenzo Pellegrini

Arjantinli futbolcu José Sosa

İzlandalı futbolcu Ragnar Sigurdsson

Çek milli futbolcu Milan Petržela

Uruguaylı futbolcu Jose Luis Rodriguez

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