Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

19 Kasım Cuma TV Yayın akışı! Star TV, TV8, ATV, FOX TV, Show TV, Kanal D yayın akışı bugün

Haftanın son iş gününde vatandaşlar bu akşam televizyondaki akışı merak ediyor. Birbirinden eğlenceli dizi, film ve yarışma programlarının yer alacağı 19 Kasım Cuma yayın akışını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

19 Kasım Cuma TV Yayın akışı! Star TV, TV8, ATV, FOX TV, Show TV, Kanal D yayın akışı bugün

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Kasım Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

19 KASIM 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Evim Şahane
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Küçük Esnaf
22:30 Küçük Esnaf

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
23:30 Orta Sayfa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Şampiyon
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:45 Gönül Dağı (Altyazılı) (Canlı)
14:00 Bizim Köyün Kızları
16:45 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
03:15 Seksenler (Altyazılı)
04:30 Muhteşem Kraliçe

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:15 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:30 Aziz
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Aziz
00:15 Üç Kuruş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Kırmızı Oda
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EDHO ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, final mi yaptı? EDHO 200. bölüm...
TELEVİZYON EDHO ne zaman başlayacak?
Aziz, adaletsiz düzeni değiştirebilecek mi?
TELEVİZYON Aziz, adaletsiz düzeni değiştirebilecek mi?
18 Kasım reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması - GÜNCEL
TELEVİZYON Reyting sonuçları için geri sayım
18 Kasım MasterChef eleme adayları kim? 18 Kasım MasterChef bireysel dokunulmazlğı kim kazandı?
TELEVİZYON MasterChef 18 Kasım eleme adayları kim?
Aziz 3. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Aziz'in yeni bölümünde neler olacak?
TELEVİZYON "Ben sana verdiğim sözü tuttum"
Camdaki Kız'ın gerçek hikayesi nedir? Camdaki Kız'ın hayat hikayesi ne? İşte Camdaki Kız'ın özeti
TELEVİZYON İşte Camdaki Kızı'n gerçek hikayesi!
Aziz dizisi konusu: Aziz dizisi konusu nedir? Aziz dizisi oyuncuları kimler?
TELEVİZYON Aziz dizisi oyuncuları ve karakterleri
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kim? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman, hangi gün?
TELEVİZYON Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kim?
Camdaki Kız'a yeni oyuncu! Camdaki Kız'ın oyuncuları kim, gerçek isimleri ne? Camdaki Kız'ın hikayesi...
TELEVİZYON Camdaki Kız'a yeni oyuncu!
Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler, isimleri ne? Yeni sezon Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu
TELEVİZYON Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon oyuncuları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.