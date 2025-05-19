Bugün Ankara'da trafiğe kapalı olan yollar 2025: 19 Mayıs Pazartesi bugün Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü, Ankara'da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Gençlik Bayramı için Başkent'te düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu. Peki, 19 Mayıs Pazartesi bugün Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar nereler? İşte, 19 Mayıs'ta Ankara'da trafiğe kapalı yollar listesi...
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bugün Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Gençlik Bayramı’nın 106. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara’da da resmi törenler, gençlik buluşmaları ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Ankara’da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Konu ile ilgili açıklama Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden geldi. Bu gelişme sonrası Ankara’da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar araştırılmaya başlandı. Peki, 19 Mayıs Pazartesi bugün Ankara’da hangi yollar trafiğe kapalı? İşte, Başkent’te bugün trafiğe kapalı olan yollar listesi...
BUGÜN ANKARA’DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?
Ankara'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Açıklamaya göre, Ankara'da bugün saat 08.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, bugün saat 08.00'dan itibaren, Milli Müdafaa Caddesi, Kumrular Caddesi, Necatibey Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıt Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.
19 MAYIS ANKARA’DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 2025
-Milli Müdafaa Caddesi
-Kumrular Caddesi
-Necatibey Caddesi
-Gençlik Caddesi
-Anıt Caddesi
-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi
-Dögol Caddesi
-Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı