19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2026 yılında Salı gününe denk gelmekte olup, Türkiye genelinde resmi tatil kapsamında kutlanacaktır. Bu nedenle birçok vatandaş, 19 Mayıs tarihinde eczanelerin çalışma durumunu araştırmaktadır. Konuya ilişkin detaylar haberimizde yer almaktadır.

Resmi tatil günlerinde eczaneler genel olarak kapalı olurken, sadece nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam eder. 19 Mayıs 2026 Salı günü de normal eczaneler kapalı olacak, ancak her il ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler 24 saat boyunca açık kalacaktır.