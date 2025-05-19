19 Mayıs hastaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü, bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs'ta sağlık kuruluşlarının çalışma durumu merak ediliyor. Kontrole gitmek veya muayene olmak isteyen vatandaşlar, ''19 Mayıs hastaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?'' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da ülkenin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanıyor. Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs, bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde kamu kurumları ve bazı özel kuruluşlar faaliyetlerine ara veriyor. Bu sebeple 19 Mayıs’ta sağlık kuruluşlarının çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs hastaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2025 Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?
19 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer almaktadır. Bu nedenle birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.
Buna göre; 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hastane poliklinikleri kapalı olacak ve randevulu muayeneler yapılmayacak.
Ancak acil servisler 7/24 kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.
19 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
Aile Sağlığı Merkezi yani sağlık ocakları da 19 Mayıs Pazartesi günü kapalı olup hizmet vermeyecek.
19 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?
19 Mayıs 2025 Pazartesi günü eczaneler kapalı olacak.
Ancak her il ve ilçede nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI VE POLİKLİNİKLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler bir günlük resmi tatilin ardından 20 Mayıs 2025 Salı günü hizmet vermeye devam edecek.
E-DEVLET NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI
19 Mayıs günü eczaneler nöbetçi sistem ile hizmet verecek. İl ve ilçenizdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.