19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da ülkenin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanıyor. Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs, bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde kamu kurumları ve bazı özel kuruluşlar faaliyetlerine ara veriyor. Bu sebeple 19 Mayıs’ta sağlık kuruluşlarının çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs hastaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2025 Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?