19 Mayıs İstanbul İETT otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur, Marmaray ücretsiz mi?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı vatandaşların gündeminde yer aldı. Resmi tatil kapsamında metro, metrobüs, Marmaray, tramvay ve otobüs seferlerini kullanacak milyonlarca kişi, 19 Mayıs 2026'da ulaşımın bedava olup olmayacağını araştırıyor. Peki, İstanbul'da 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İşte merak edilen detaylar…
İSTANBUL'DA 19 MAYIS'TA İETT TOPLU ULAŞIM BEDAVA MI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde hizmet veren İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay ve Şehir Hatları vapurlarının 19 Mayıs boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olacak.
19 MAYIS'TA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete kararları doğrultusunda genellikle Marmaray, Başkentray, İZBAN ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı hatlar da resmi tatillerde ücretsiz hizmet vermektedir.