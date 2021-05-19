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HaberlerSağlık
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19 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 19 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

19 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.139.485 yükseldi. 45.186 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

19 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

18 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

18 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 203 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 937 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 203 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 186’a yükseldi. Toplamda 51 milyon 294 bin 8 test yapıldı. Bugün yapılan 217 bin 276 testten, 11 bin 937 yeni vaka sayısı, 916 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 139 bin 485 olduğu, bugün iyileşen 10 bin 125 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 971 bin 245’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 2 bin 232 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 164 milyon 669 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 412 bine, iyileşenlerin sayısı ise 143 milyon 595 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 751 bini, Hindistan'da 25 milyon 486 bini, Brezilya'da 15 milyon 661 bini ve Fransa'da 5 milyon 881 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 500 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

New York Valisi Andrew Cuomo, Kovid-19 dönemindeki çalışmalarını konu alan Kovid-19 liderlik kitabından 5,1 milyon dolar gelir elde ettiğini duyurdu.

Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 329 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Avustralya'nın Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye giriş yasağı nedeniyle Hindistan'dan ülkesine dönemeyen bir Avustralyalı Kovid-19'a yakalanarak hayatını kaybetti.

İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgını dolayısıyla bir süredir uygulanan gece sokağa çıkma yasağını aşamalı olarak kaldırma kararı aldı.

İtalya’da ayrıca, bir kadına yanlışlıkla tek enjeksiyonda 4 doz Pfizer/Biontech aşısından yapıldı. Toskana Bölgesi’ndeki Livorno’da aşılama kampanyasında sırası gelen ve yanlışlıkla fazla doz aşı yapılan 67 yaşındaki kadının kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığı, kadında herhangi bir sıkıntılı durumun gözlenmediği belirtildi.

Macaristan'da, Kovid-19 salgınına karşı tedbir amacıyla ilan edilen "acil durum"un, eylül sonuna kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Galler Milli Takımı'nın grup maçlarını oynayacağı İtalya ve Azerbaycan'a seyahat etmeyi düşünen taraftarlara gitmemeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ihracatı, Kovid-19 tedbirlerinin devam ettiği mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 arttı.

Kovid-19 salgınının, Afrika kıtasında önde gelen ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkilediği bildirildi.

Japonya'nın, Kovid-19'a karşı Moderna'nın aşısına bu hafta kullanım izni vereceği öngörülüyor.

Özbekistan, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimler Akademisinin, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ZF2001 aşısından 1 milyon doz daha teslim aldı.

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