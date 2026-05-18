19 Mayıs kuyumcular açık mı, kapalı mı? Resmi tatilde altın alışverişi yapılır mı?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların merak ettiği konuların başında kuyumcuların çalışma durumu geliyor. 2026 yılında 19 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle birçok kişi “Kuyumcular açık mı, kapalı mı?” sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

19 MAYIS’TA KUYUMCULAR AÇIK MI?

19 Mayıs, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu kapsamda kamu kurumları ve resmi daireler kapalı olurken, kuyumcular için durum biraz daha farklılık gösteriyor. Çünkü kuyumcular özel işletme statüsünde faaliyet gösteriyor ve çalışma saatlerini kendi inisiyatiflerine göre belirleyebiliyor.

ÇOĞU KUYUMCU KAPALI OLUYOR

Genel uygulamaya bakıldığında, özellikle mahalle aralarında hizmet veren küçük ölçekli kuyumcuların büyük kısmı 19 Mayıs’ta kepenk açmıyor. Resmi tatil olması nedeniyle esnaflar genellikle izin yapmayı tercih ediyor.

AVM VE YOĞUN NOKTALARDA AÇIK OLANLAR VAR

Öte yandan alışveriş merkezlerinde bulunan kuyumcular ile işlek caddelerdeki bazı büyük işletmeler ise müşteri yoğunluğunu göz önünde bulundurarak açık olabiliyor. Bu nedenle tüm kuyumcuların kapalı olduğunu söylemek doğru olmuyor.

GİTMEDEN ÖNCE MUTLAKA KONTROL EDİN

Uzmanlar, mağduriyet yaşamamak için kuyumcuya gitmeden önce telefonla arayıp açık olup olmadığını teyit etmenin en sağlıklı yöntem olduğunu belirtiyor.

Özetle: 19 Mayıs 2026’da kuyumcuların büyük bölümü kapalı olsa da, özellikle AVM ve merkezi noktalarda bazı kuyumcular hizmet vermeye devam edebilir.