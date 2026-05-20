        Haberler Bilgi Gündem 19 Mayıs Milli Piyango Çekilişi Sonuçları Açıklandı! Amorti ve 150 milyon TL büyük ikramiye sıralı tam liste Milli Piyango sonuç sorgulama

        19 Mayıs Milli Piyango sonuçları açıklandı 2026! Amorti ve 150 milyon TL Milli Piyango sonucu sorgulama ekranı

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlenen Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye heyecanının yaşandığı çekilişte kazandıran numaralar ve amorti rakamları Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. 19 Mayıs Özel Çekilişinde büyük ikramiye 150 milyon TL olarak açıklandı. Bilet fiyatları ise çeyrek bilet 150 TL, yarım bilet 300 TL ve tam bilet 600 TL olarak belirlendi. Milli Piyango bilet sahipleri, sonuçları Milli Piyango Online resmi internet sitesi üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. İşte 19 Mayıs 2026 Milli Piyango sonuçları tam liste sorgulama ekranı...

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 00:26 Güncelleme:
        Milli bayram coşkusunun yaşandığı 19 Mayıs’ta gerçekleştirilen özel Milli Piyango çekilişi sonrası gözler sonuç ekranına çevrildi. Sisal Şans tarafından düzenlenen çekilişin ardından büyük ikramiye, amorti ve kazanan numaralar açıklanırken, şansoyunuseverler bilet sorgulama ekranında sonuçlarını kontrol etmeye başladı. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online’ın resmi sonuç sayfası üzerinden yayımlandı. İşte Milli Piyango sonuçları...

        19 MAYIS ÖZEL ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Milli Piyango’nun özel günlere yönelik gerçekleştirdiği çekilişler, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgiyle takip edildi. Özellikle 19 Mayıs’a özel çekilişte açıklanan büyük ikramiye sonrası sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı. Vatandaşlar sonuç ekranına akın ederken, kazanan numaralar kısa sürede en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

        AMORTİ RAKAMLARI BELLİ OLDU!

        19 Mayıs özel çekilişinde amorti kazanan rakamlar da açıklandı. Biletinin son rakamı amorti numaralarıyla eşleşen vatandaşlar, bilet bedelini geri alma hakkı elde etti. Ayrıca çekilişte farklı tutarlarda çok sayıda ikramiye dağıtıldığı belirtildi.

        0 - 8

        BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

        0 - 6 - 3 - 6 - 1 - 6 - 2

        15 MİLYON KAZANDIRAN NUMARALAR

        1598849

        1 MİLYON 250 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

        1081086 0656315 0028614 1698393 1342409

        224 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

        0361784 1219999 0600418 0859993 0594416 1500349 1943947 0942553 1020182 1287556 1466557

        72 BİN KAZANDIRAN NUMARALAR

        1225111 1190881 0708776 1337137 0381403 1489022 0454632 0249205 1256729 1294430 0282685 0489199 0427907 0101881 0541024 0871351 1454296 1679344 0412269 1525638

        36 BİN KAZANDIRAN NUMARALAR

        290282 433268 973112 478020 181216 628509 043077 653984 014165 936100 762067 175817 101396 580577 363827 851870 712714 233971 810959 055715 271824 674599 728489 817564 099422 694491 949779 744080 214432 663939 499743 918229 487965 663486 954513 580462 405123 365552 536170 050680 217437 136406 929334 660385 130562 925777 720257 039290 044895 353776

        20 BİN KAZANDIRAN NUMARALAR

        13641 97234 76570 73601 31446 83107 02277 06700 75136 23517 61266 55872 62299 93133 60616 90449 01701 91306 97799 01254 00575 59420 62517 43667 89855 21260 10058 33556 22494 28652 78122 53798 49518 89661 01410 85051 89915 69212 83434 96024 07315 88514 67448 25585 29747 17984 93103 77397 86667 80786

        6 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

        4749 6250 6220 4508 8758 5675 1342 7703 4763 6854 1022 3693 7679 5166 0265 3322 1137 6503 3163 3028 7779 9466 2808 2040 6375 7927 9010 8154 1265 6080

        2 BİN 400 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

        858 219 270 750 072 625 515 511 193 827

        1 200 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

        89 58 00 24 78 70 38

        TESELLİ

        1636162 0036162 0136162 0236162 0336162 0436162 0536162 0736162 0836162 0936162 0606162 0616162 0626162 0646162 0656162 0666162 0676162 0686162 0696162 0630162 0631162 0632162 0633162 0634162 0635162 0637162 0638162 0639162 0636062 0636262 0636362 0636462 0636562 0636662 0636762 0636862 0636962 0636102 0636112 0636122 0636132 0636142 0636152 0636172 0636182 0636192 0636160 0636161 0636163 0636164 0636165 0636166 0636167 0636168 0636169

        19 MAYIS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Milli Piyango bilet sahipleri, sonuçları Milli Piyango Online’ın resmi internet sitesi üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Bilet numarası girilerek yapılan sorgulama işlemiyle büyük ikramiye, amorti ve diğer tüm ikramiye sonuçlarına ulaşılabiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
