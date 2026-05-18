19 Mayıs nöbetçi noterler listesi: 19 Mayıs nöbetçi noter sorgulama nasıl yapılır?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile resmi tatil kapsamında kamu kurumlarının çalışma düzeni araştırılmaya başlandı. Özellikle noter işlemleri olan kişiler, "19 Mayıs 2026 Salı günü noterler açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil nedeniyle noterlerin hizmet verip vermeyeceği merak edilirken, acil işlem yapacak vatandaşlar nöbetçi noter uygulamasının olup olmadığını sorguluyor. İşte 19 Mayıs noter çalışma saatlerine ilişkin detaylar...
19 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?
19 Mayıs 2026 Salı günü noterler kapalı olacaktır. 19 Mayıs resmi tatil statüsünde olduğu için noterler, bankalar ve diğer kamu kurumları ile birlikte tam gün süreyle hizmet vermeyecektir.
NÖBETÇİ NOTER SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Bulunduğunuz ildeki nöbetçi noteri şu adımlarla öğrenebilirsiniz:
Türkiye Noterler Birliği (TNB) resmi web sitesine girin.
"Nöbetçi Noter Sorgulama" sekmesine tıklayın.
Şehir ve tarih bilgilerini seçerek size en yakın açık noteri listeleyin.