19 Mayıs otobüs saatleri nasıl olacak? 19 Mayıs Salı otobüs sefer saatleri

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında toplu taşıma düzeni ve otobüs seferlerinin işleyişi yer alıyor. Resmi tatil olması nedeniyle şehir içi ulaşımda bazı farklılıklar uygulanırken, belediyeye bağlı otobüs hatlarında da özel sefer planlamaları devreye alınıyor. Peki, 19 Mayıs’ta otobüsler hangi saatlerde hizmet verecek? İşte merak edilen ayrıntılar…

19 MAYIS OTOBÜS SAATLERİ

19 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle Türkiye genelinde şehir içi otobüs seferleri tamamen durmamakta, ancak pazar ve resmi tatil tarifesi uygulanmaktadır. Bu kapsamda büyükşehirlerde sefer sıklıkları azaltılırken, özellikle ana güzergâhlarda ulaşım hizmeti kesintisiz şekilde devam etmektedir.

İstanbul’da ise toplu taşıma hizmetleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ve İETT tarafından belirlenen özel tatil tarifesine göre düzenlenmektedir. Otobüsler gün boyunca hizmet vermeyi sürdürürken, normal günlere kıyasla sefer aralıkları daha uzun olabilmektedir.