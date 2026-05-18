19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken öğrenciler ve veliler özel okulların çalışma durumunu araştırmaya başladı. Bazı özel kurs merkezleri ve etüt kurumları kendi yönetim planlarına göre hareket edebiliyor. Ancak resmi tatil nedeniyle birçok kurumun ders programlarını iptal etmesi veya online sisteme geçmesi bekleniyor. Peki, 19 Mayıs özel okullar açık mı, tatil mi? 19 Mayıs Salı özel okul, kolej ve kurslar tatil mi? İşte detaylar...
19 Mayıs’ta özel okullar açık mı?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edildiği için özel okulların büyük bölümünde eğitim yapılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine bağlı faaliyet gösteren özel okullar da resmi tatil uygulamasına dahil oluyor.
Bu nedenle;
Özel okullar
Kolejler
Özel anaokulları
Özel liseler
Özel eğitim kurumları
genellikle 19 Mayıs Salı günü kapalı olacak.
Kurslar ve etüt merkezleri çalışacak mı?
Bazı özel kurs merkezleri ve etüt kurumları kendi yönetim planlarına göre hareket edebiliyor. Ancak resmi tatil nedeniyle birçok kurumun ders programlarını iptal etmesi veya online sisteme geçmesi bekleniyor.
Özellikle;
Dil kursları
KPSS ve üniversite hazırlık kursları
Etüt merkezleri
Spor ve sanat kursları
için kurum bazlı değişiklikler yaşanabileceği belirtiliyor.