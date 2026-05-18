19 Mayıs PTT açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Salı günü PTT ve kargolar çalışıyor mu?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında "19 Mayıs'ta PTT açık mı?" sorusu yer aldı. Resmi tatilde posta işlemleri, kargo dağıtımı ve PTT şubelerinin çalışma durumu belli oldu. e-ticaret siparişleri ve resmi evrak gönderileri bekleyen vatandaşların teslimat süreçlerini resmi tatil takvimine göre planlaması öneriliyor. Peki, 19 Mayıs PTT açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Salı günü PTT ve kargolar çalışıyor mu? İşte 19 Mayıs PTT'nin çalışma saatleri...
19 Mayıs Salı günü kutlanacak Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, “PTT bugün açık mı?”, “PTT Kargo dağıtım yapıyor mu?” ve “Resmi tatilde PTT çalışıyor mu?” soruları gündemdeki yerini aldı. Resmi tatil kapsamında 19 Mayıs Salı günü PTT’nin çalışma düzeni netleşti. Resmi tatillerde genellikle kargo kabulü ve dağıtım işlemleri yapılmıyor. İşte detaylar...
19 Mayıs’ta PTT açık mı?
19 Mayıs resmi tatil olduğu için Türkiye genelindeki PTT şubeleri kapalı olacak. Kamu kurumları kapsamında hizmet veren PTT şubelerinde işlem yapılamayacak.
Bu nedenle vatandaşlar;
Kargo gönderimi
Posta işlemleri
Fatura ödeme
Bankacılık işlemleri
Tebligat işlemleri
gibi hizmetleri 18 Mayıs Pazartesi günü mesai saatleri içerisinde gerçekleştirebilecek.
PTT Kargo dağıtım yapacak mı?
19 Mayıs resmi tatilinde PTT Kargo’nun dağıtım faaliyetlerine ara vermesi bekleniyor. Resmi tatillerde genellikle kargo kabulü ve dağıtım işlemleri yapılmıyor. Bu nedenle gönderilerin teslim sürelerinde bir günlük gecikme yaşanabiliyor.
Özellikle e-ticaret siparişleri ve resmi evrak gönderileri bekleyen vatandaşların teslimat süreçlerini resmi tatil takvimine göre planlaması öneriliyor.
PTT ne zaman açılacak?
PTT şubeleri ve PTT Kargo birimleri, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü normal çalışma düzenine geri dönecek. Şubelerde işlemler sabah mesai saatleri itibarıyla yeniden başlayacak.
Resmi tatilde hangi kurumlar kapalı olacak?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle;
PTT şubeleri
Noterler
Bankalar
Borsa İstanbul
Kamu kurumları
kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri ise hizmet vermeye devam edecek.