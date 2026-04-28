19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hangi güne denk geliyor?

19 MAYIS’IN ANLAM VE ÖNEMİ

Atatürk’ün Samsun’a ayak basması Türkiye tarihinde yaşanan önemli olaylardan biridir. Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı’nın olumsuz etkileri sebebiyle çareler ararken, Mustafa Kemal Atatürk Samsun’da kurtuluş mücadelesini başlatmıştır.

Samsun işgal güçleri için önemli noktalardan biri olup Karadeniz’den Orta Anadolu’ya açılan bir kapı olarak görülürdü. İngilizler bu sebepten ötürü 9 Mart tarihinde Samsun’a askeri birlik çıkarmışlar, buna karşılık Türk halkı silahlanmıştır.

İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.