        19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hangi güne denk geliyor?

        Türkiye'de milli bayramlar ve resmi tatiller her yıl milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle bahar aylarında gelen tatil günleri, hem öğrenciler hem de çalışanlar için planların merkezinde yer alıyor. Bu kapsamda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor ve kimleri kapsıyor? İşte merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 10:59 Güncelleme:
        Nisan ayının sonuna gelinmesiyle birlikte Türkiye’de resmi tatil takvimi yeniden gündeme geliyor. Özellikle gençlere armağan edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde, “19 Mayıs resmi tatil mi?” sorusu arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Tatil planı yapmak isteyenler ve günlük programını düzenlemek isteyenler için 19 Mayıs’ın hangi güne denk geldiği ve kimleri kapsadığı büyük önem taşıyor. İşte detaylar…

        19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye’de her yıl resmi tatil olarak kutlanır. 2026 yılında 19 Mayıs tarihi Salı gününe denk geliyor.

        Bu kapsamda kamu kurumları, okullar, bankalar ve birçok resmi kuruluş kapalı olurken, özel sektör çalışanlarının durumu ise iş yerlerinin uygulamalarına göre değişiklik gösterebilir.

        19 MAYIS’TA NE OLDU?

        Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun’a ayak basarak “Kurtuluş” yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul’dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler. 19 Mayıs’ta Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkmıştır.

        İlk olarak 1926 tarihinde Gazi Günü ismi ile Samsun’da kutlanmıştır. Daha sonra ise Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basması, 20 Haziran 1938'de çıkarılan bir kanunla milli bayram olarak kabul edilir.

        19 MAYIS’IN ANLAM VE ÖNEMİ

        Atatürk’ün Samsun’a ayak basması Türkiye tarihinde yaşanan önemli olaylardan biridir. Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı’nın olumsuz etkileri sebebiyle çareler ararken, Mustafa Kemal Atatürk Samsun’da kurtuluş mücadelesini başlatmıştır.

        Samsun işgal güçleri için önemli noktalardan biri olup Karadeniz’den Orta Anadolu’ya açılan bir kapı olarak görülürdü. İngilizler bu sebepten ötürü 9 Mart tarihinde Samsun’a askeri birlik çıkarmışlar, buna karşılık Türk halkı silahlanmıştır.

        İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

