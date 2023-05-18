Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı gün olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak her yıl kutlanıyor. Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda her sene çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Gözler "19 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi, kamu kurumları açık olacak mı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 resmi tatiller takvimi ile 19 Mayıs'ta okulların ve iş yerlerinin durumuna ilişkin merak edilen detaylar...