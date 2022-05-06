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19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs'ta okul var mı?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına sayılı gün kaldı. Ramazan Bayram tatilinin ardından gözler 19 Mayıs tarihine çevrildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatil edilmişti, Milli bayramlarımızdan biri olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının da resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. İşte, 2022 resmi tatiller takvimi…

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    19 Mayıs tatil mi, hangi güne denk geliyor? Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü ve okullar tatil mi? 2022 resmi tatiller takvimi

    Milli bayramlarımızdan biri olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başladı. 2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramı tatili 4 Mayıs Çarşamba günü sona ermişti. Bayram tatilinin ardından gözler 19 Mayıs gününe çevrildi. 2022 resmi tatiller takvimine göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatil edilmişti. İşte, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil mi, 19 Mayıs okullar tatil mi? sorularının yanıtı…
  • 02
    19 Mayıs tatil mi, hangi güne denk geliyor? Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü ve okullar tatil mi? 2022 resmi tatiller takvimi

    19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLiK VE SPOR BAYRAMI TATİL Mİ?

    2022 resmi tatiller takvimine göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olacak.
  • 03
    19 Mayıs tatil mi, hangi güne denk geliyor? Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü ve okullar tatil mi? 2022 resmi tatiller takvimi

    19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

    Milli bayramlarımızdan biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında eğitime ara verilecek. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs tarihinde okullar tatil olacak.
  • 04
    19 Mayıs tatil mi, hangi güne denk geliyor? Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü ve okullar tatil mi? 2022 resmi tatiller takvimi

    18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının kutlandığı 19 Mayıs günü resmi tatil olacak fakat 18 Mayıs tarihi için herhangi bir tatil söz konusu değil.
  • 05
    19 Mayıs tatil mi, hangi güne denk geliyor? Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü ve okullar tatil mi? 2022 resmi tatiller takvimi

    2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

    9 Temmuz - 12 Temmuz Kurban Bayramı

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

    30 Ağustos Zafer Bayramı

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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