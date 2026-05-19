19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Salı Metro, Marmaray, İETT ve Başkentray bedava mı olacak?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, toplu taşımanın ücretisiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre 19 Mayıs resmi tatilinde birçok şehirde toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz sunulması bekleniyor. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 19 Mayıs Salı Metro, Marmaray, İETT ve Başkentray bedava mı? İşte 19 Mayıs 2026 Salı toplu taşımanın durumu...
19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak mı?
19 Mayıs resmi tatilinde birçok şehirde toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacak. Özellikle büyükşehir belediyeleri, milli bayramlarda vatandaşların tören ve etkinlik alanlarına daha kolay ulaşabilmesi için ücretsiz ulaşım kararı alabiliyor.
Bu kapsamda;
Metro
Metrobüs
Belediye otobüsleri
Tramvay
Vapur ve deniz ulaşımı
gibi toplu taşıma araçlarında ücretsiz kullanım uygulanabiliyor.
İstanbul’da hangi ulaşım araçları ücretsiz?
İstanbul’da geçtiğimiz resmi tatillerde;
İETT otobüsleri
Metro İstanbul hatları
Şehir Hatları vapurları
kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz hizmet vermişti. Bu yıl da benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi bekleniyor.
Özellikle Yenikapı, Taksim, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar gibi yoğun bölgelerde ek sefer düzenlenebileceği belirtiliyor.
Marmaray ve Başkentray ücretsiz olur mu?
Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı resmi tatillerde;
Marmaray
Başkentray
İZBAN
ücretsiz hizmet verebiliyor. 19 Mayıs 2026 için resmi kararın bayrama kısa süre kala Resmi Gazete üzerinden duyurulması bekleniyor.