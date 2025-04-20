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        Haberler Bilgi Magazin 19 Nisan 2025 reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması ile Cumartesi günü en çok ne izlendi, en çok izlenen 10 yapım

        19 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklanıyor: Cumartesi günü en çok ne izlendi?

        19 Nisan 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, film ve programlar reyting sıralamasında büyük bir rekabete sahne oldu. Gün boyunca izleyiciyle buluşan yapımlar, hem Total hem de AB reyting kategorilerinde dikkat çeken sonuçlar elde etti. Bazı programlar zirveye yerleşirken, bazıları ise beklenmedik şekilde alt sıralarda yer aldı. Peki, Cumartesi gününün en çok izlenen yapımları hangileri oldu? İşte, 19 Nisan 2025 tarihli Total ve AB reyting listelerinde ilk 10'a giren yapımlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 08:08 Güncelleme: 20.04.2025 - 08:08
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        19 Nisan 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında dizi, film ve eğlence programları izleyiciyle buluştu. Gün boyunca yayınlanan yapımlar, hem gündüz kuşağında hem de prime time'da reyting yarışına girdi. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programlar, gün sonunda reyting listelerinde kıyasıya bir rekabet ortaya koydu. Peki, Cumartesi günü en çok hangi yapımlar izlendi? İşte, 19 Nisan 2025 tarihli reyting sıralamasında ilk 10’a giren programlar...

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        19 NİSAN CUMARTESİ 2025 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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        19 NİSAN CUMARTESİ 2025 AB REYTİNG SONUÇLARI

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