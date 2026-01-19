19 Ocak 2026 Pazartesi TV yayın akışı: Haftanın ilk gününde televizyonda neler var?
Türkiye'nin en çok izlenen kanalları, her gün birbirinden farklı içerikler izleyicilerle buluşturuyor. Show TV, ATV, Star TV, Kanal D, TRT 1, Now TV ve TV8 gibi kanalların gündüzden akşam kuşağına kadar yayınlanacağı yapımlar merak ediliyor. Bu kapsamda ''Haftanın ilk gününde televizyonda neler var??'' sorusu yanıt arıyor. Kanalların 19 Ocak 2026 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Pazartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı programlar, diziler ve filmler yayınlanacak. İşte bugünün detaylı yayın listesi!
19 OCAK 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Eyyvah Eyvah 2
22:30 Küçük Esnaf
00:30 Kızılcık Şerbeti
03:00 Eyyvah Eyvah 2
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 A.B.İ.
23:40 Kuruluş Orhan
02:40 Bir Gece Masalı
05:00 Aldatmak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Otel Transilvanya 3
21:45 Otel Transilvanya 3
00:00 Sahipsizler
02:30 Aramızda Kalsın
04:00 Kaderimin Oyunu
05:30 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Beyaz'la Joker
02:30 Poyraz Karayel
04:30 Üç Kız Kardeş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:25 Kalk Gidelim
09:10 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
00:15 Vefa Sultan
02:10 Kara Ağaç Destanı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Kıskanmak
22:45 Sahtekarlar
01:45 Çifte Milyon
04:00 Şevkat Yerimdar
05:00 Ruhun Duymaz
06:00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Zahide Yetiş'le Sence?
