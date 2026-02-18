Canlı
        Haberler Bilgi Gündem 19 Şubat elektrik kesintisi! 19 Şubat 2026 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak, kaç saat sürecek ve elektrikler ne zaman gelecek?

        19 Şubat'ta kesinti! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu geldi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 19 Şubat Perşembe günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında enerji verilemeyecek ilçe, mahalle ve sokakları kamuoyuyla paylaştı. "Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti var?" soruları ise en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. 19 Şubat İstanbul elektrik kesintisi saatleri ve BEDAŞ sorgulama ekranına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 22:55 Güncelleme: 18.02.2026 - 22:55
        19 Şubat Perşembe günü İstanbul’un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, kesintiden etkilenecek bölgeler ile enerji kesintisinin başlayış ve bitiş saatleri duyuruldu. Günlük planlarını buna göre yapmak isteyen kişiler, “İstanbul’da elektrikler saat kaçta gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. İlçe ilçe 19 Şubat elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ kesinti sorgulama linkine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte bilgiler...

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

