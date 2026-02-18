19 Şubat Perşembe günü İstanbul’un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, kesintiden etkilenecek bölgeler ile enerji kesintisinin başlayış ve bitiş saatleri duyuruldu. Günlük planlarını buna göre yapmak isteyen kişiler, “İstanbul’da elektrikler saat kaçta gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. İlçe ilçe 19 Şubat elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ kesinti sorgulama linkine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte bilgiler...