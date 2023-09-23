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        Haberler Dünya 19 yıl sonra ilk: Esad’dan Çin’e ziyaret

        Esad’dan 19 yıl sonra Çin’e ziyaret

        Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'in ülkesinde devam eden iç savaşın başından bu yana Çin'e yaptığı ilk ziyarette, iki ülke arasında 'stratejik ortaklık' kurulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 10:58 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:05
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        19 yıl sonra ilk: Esad'dan Çin'e ziyaret
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        Xinhua'nın haberine göre, Esad, 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılmak için geldiği Çin'in Hangcou şehrinde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü.

        Görüşmenin ardından liderler, iki ülke arasında 'stratejik ortaklık' kurulduğunu duyurdu.

        "ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI OLACAK"

        Xi, görüşmede, Suriye'nin, Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kuran Arap devletlerinden biri olduğunu ve ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğine kabulüne yönelik karar teklifinin imzacıları arasında yer aldığını hatırlatarak, stratejik ortaklığın ilişkilerin tarihinde önemli bir kilometre taşı olacağına inandığını belirtti.

        İki ülkenin, temel çıkarlarını ve kaygılarını ilgilendiren konularda birbirine desteği sürdüreceğinin altını çizen Xi, Çin'in, Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumasını, yabancı müdahalesine, tek taraflılığa ve zorlamalara karşı koymasını desteklediğini vurguladı.

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        Xi, Çin'in ülkedeki iç savaşın, "Suriye öncülüğünde ve Suriye sahipliğinde" olmak şartıyla, siyasi çözümünden yana olduğuna dikkati çekti.

        Çin'in, Suriye'nin yeniden inşasına ve "terörle mücadele kapasitesini geliştirmesine" yardım edeceğini ifade eden Xi, Şam yönetiminin, diğer Arap ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesini, uluslararası ve bölgesel konularda daha aktif rol oynamasını destekleyeceğini bildirdi.

        "SURİYE, ÇİN'İN UZUN VADELİ DOSTU VE ORTAĞI OLMAYA HAZIR"

        Esad de Çin'e "Suriye halkına verdiği destek için" teşekkür ederek, "Çin'in daima uluslararası eşitlik ve adaletten yana tavır aldığını", "uluslararası hukuku ve insancıllığı savunduğunu" ve "krizlerde önemli ve sorumlu rol oynadığını" belirtti.

        Suriye'nin Çin'in Kuşak ve Yol, Küresel Kalkınma, Küresel Güvenlik ve Küresel Uygarlık girişimlerini desteklediğini dile getiren Esad, "Çatışma değil bütünleşme aracılığıyla güvenlik ve kalkınmanın amaçladığı girişimleri önemsiyoruz." dedi.

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        Esad, Suriye'nin, "Çin'in iç işlerine karışılmasına karşı çıktığını" ve "uluslararası alandaki kalkınmacı rolüne umutla baktığını" vurgulayarak, "Suriye, dünyaya istikrar ve denge getirecek, çok kutuplu dünyanın oluştuğu bu süreçte, Çin'in uzun vadeli dostu ve ortağı olmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

        BAZI ANLAŞMALAR İMZALANDI

        Görüşmenin ardından iki ülke arasında Kuşak ve Yol Girişimi ile ekonomik ve teknolojik işbirliği alanlarında anlaşmalar imzalandı.

        "Stratejik ortaklık", Çin'in diplomatik terminolojisinde başlangıç düzeyindeki yakın ilişkiyi tanımlıyor.

        Onu, yakınlık ve işbirliğinin derecesine göre sırasıyla "kapsamlı işbirliği ortaklığı", "kapsamlı stratejik ortaklık", "kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı", "kapsamlı stratejik ortaklık koordinasyonu" (Rusya ile) gibi tanımlar izliyor.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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