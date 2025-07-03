191 Neyin Numarası? 191 Numarası Kimin, Neden Arar?

191 Neyin Numarası?

Teknolojinin gelişmesinin en büyük yararlarından biri de cep telefonlarımız ile pek çok işimizi hızlıca halledebiliyor olmamız. Ancak cep telefonları kolaylık sağlasa da gün içinde çokça aldığımız çağrılar bazen yorucu hale gelebiliyor. Bilinmeyen numaradan alınan her çağrıda kim tarafından arandığımız sorusunu dile getiriyoruz. Bu numaralardan biri de 191… Ancak tahmin edeceğiniz üzere birçok kısa numarada olduğu gibi bu üç haneli hatta devlet destekli resmi bir kuruma ait. Özellikle bu numaradan aranan vatandaşlar, 191 neyin numarası sorusuna arama motorlarında cevap arıyorlar. Resmi bir kamu hizmeti sunan telefon hattı söylediğimiz 191’in tam ismi ise ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’dır. İsminden de anlayacağınızı gibi vatandaşlara madde bağımlılığı konusunda destek hizmeti sunan bu hattın oldukça kritik bir görevi olduğunu söyleyebiliriz. ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler, 191 numarası neden arar sorusunu dile getiriyor. 191 numarası neden arar konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilmeniz için 191 kimin numarası sorusunu da yanıtlayacağız