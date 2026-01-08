Habertürk
        Haberler Yaşam 1964 model klasik otomobil Rize sokaklarında ilgi görüyor

        1964 model klasik otomobil Rize sokaklarında ilgi görüyor

        Rize'de yaşayan klasik otomobil tutkunu Şevket Yılmaz'a ait 1964 model Chevrolet Impala, görünümüyle vatandaşların ilgisini çekiyor

        Giriş: 08.01.2026 - 12:12 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:12
        1964 model otomobiliyle Rize sokaklarında ilgi görüyor
        Rize'de yaşayan klasik otomobil tutkunu Şevket Yılmaz'a ait 1964 model Chevrolet Impala, klasik araç tutkunlarından yoğun ilgi görüyor.

        Yılmaz, çocukluk yıllarında klasik otomobillere ilgi duymaya başladı.

        Bu ilginin artmasının ardından 15 yıl önce 1964 model Chevrolet Impala klasik otomobilin sahibi oldu.

        Bir dönem yaşadığı zorluklar nedeniyle otomobilini satmak zorunda kalan Yılmaz, yıllar sonra aynı otomobili geri alarak hayalini kaldığı yerden sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Zaman zaman trafiğe çıkardığı klasik otomobilini büyük bir özenle koruyan Yılmaz'ın otomobili, tasarımıyla da vatandaşların ilgisini çekiyor. Cadde ve sokaklarda ilerlerken meraklı bakışların odağı haline gelen otomobil, özellikle klasik araç tutkunlarından yoğun ilgi görüyor.

        Yılmaz, çocukluktan beri bu tür otomobillere karşı bir ilgisi olduğunu söyledi.

        Bu otomobili 15 yıl önce satın aldığını ifade eden Yılmaz, "Bir dönem satmıştım. Sattığım adamdan tekrar geri aldım. Öyle bir hastalık var. Hastalık oluşuyor bizde" dedi.

        Trafikte zaman zaman ilgiyle karşılandığını anlatan Yılmaz, "Kimse bizi geçmek istemiyor. Yoğun bir ilgi var. Yolda giderken herkes korna çalıyor. Biz de bundan çok mutlu oluyoruz. Büyüklerimizin hepsinin bu araçlarla ilgili bir geçmişi var. Onu öğrenmiş olduk. 'Çocukluğumun arabası, gençliğimin arabası', 'Bundan benim de vardı.' gibi tepkiler alıyoruz. 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. Fotoğraf çekiyorlar" ifadesini kullandı.

        Yılmaz, arabayı satmak istemediğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Çok satılacak bir araba değil ama hayat şartları neyi gösterir ona bir şey diyemiyorum. İsteyenler oluyor. Satma taraftarı kesinlikle değilim. Bir öncekinde bazı ticari işlerden dolayı satmak zorunda kalmıştım. Sattım ama aklımda da kalmıştı. Yine aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Bu arabayı ilk 2013 senesinde aldım. Dört sene kadar bindikten sonra satmak zorunda kalmıştım. Yaklaşık 7 ay oldu geri alalı. Bu 6-7 ayı arabayı zaten toplamakla geçirdik. Bir buçuk aydır sokaklardayız, caddelerdeyiz. Geziyoruz ve keyfini sürmeye çalışıyoruz."

        Yılmaz, klasik otomobil tutkusunu 'hobi' olarak tanımlamanın yetersiz kaldığını belirterek, "Bu hastalıktan başka bir şey değil. Gerçekten bir hastalık. Buna hobi demek bence biraz hafif kalır. Çünkü hobinden bile bazen vazgeçebiliyorsun ama hastalığından vazgeçme gibi bir durumun olmuyor. Bu arabaya bindiğin zaman kafanda bir anda bütün her şey sıfırlanıyor. Başka bir yere gidiyorsun. Dinlediğin müziğin tadı bile kulağa güzel geliyor. Yani daha farklı hissediyorsun kendini. Bir de insanların yoğun ilgisi olduğu zaman tabii ki o da ayrı bir mutlu ediyor. Çünkü ilgi gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

        Zaman zaman düğün ve nişan organizasyonları için teklif aldığını da dile getiren Yılmaz, "Arabanın camında not buluyoruz bazen, 'Şu tarihte düğünüm var', 'İşte numaram arar mısın?' gibi. Şimdilik öyle bir şey düşünmüyoruz" dedi.

