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Haberler Teknoloji 299,3 milyar dolar marka değeriyle dünyanın en değerli markası Amazon
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Dünyanın en değerli markası Amazon

Brand Finance raporuna göre Amazon 299,3 milyar dolar değeriyle dünyanın en değerli markası oldu. Amazon'u yaklaşık 297,5 milyar dolar marka değeriyle Apple, 281,4 milyar dolar değerle Google takip etti. Geçen yılki listede Apple ilk sırada yer alıyordu.

299,3 milyar dolar marka değeriyle dünyanın en değerli markası Amazon
AA

Dünyanın en değerli markası, bu yıl yaklaşık 299,3 milyar dolar marka değeriyle Amazon olurken bu şirketi 297,5 milyar dolar değerle Apple izledi.

Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2023" araştırması sonuçlandı.

AMAZON 2021'DE İKİNCİ SIRADA YER ALMIŞTI

299,3 milyar dolar marka değeriyle Amazon dünyanın en değerli markası olarak tespit edildi. Amazon, 2021'de 254,2 milyar, 2022'de de 350 milyar dolarla ikinci sırada yer almıştı.

Amazon'u yaklaşık 297,5 milyar dolar marka değeriyle Apple, 281,4 milyar dolar değerle Google takip etti. Geçen yılki listede Apple ilk sırada yer alıyordu.

LİSTEDE 4'ÜNCÜ, 5'İNCİ, 6'NCI, 7'NCİ, 8'NCİ, 9'UNCU VE 10'UNCU YERLERDE BÜYÜK MARKALAR YER ALIYOR

Söz konusu listede 191,6 milyar dolarla Microsoft 4'üncü, 113,8 milyar dolarla ABD'li perakende şirketi Walmart 5'inci, 99,7 milyar dolarla Güney Koreli teknoloji firması Samsung 6'ncı, 69,5 milyar dolarla Çinli banka ICBC 7'nci, 67,4 milyar dolarla ABD'li telekom şirketi Verizon 8'inci, 66,2 milyar dolarla Tesla 9'uncu, 65,7 milyar dolarla TikTok 10'uncu sırada yer buldu.

TÜRK MARKALARI BU YIL DA SIRALAMAYA GİREMEDİ

Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 4,7 milyar dolar olarak kaydedilirken bu değere ulaşamadığı için Türk markaları bu yıl da sıralamaya giremedi.

ÜLKELER SIRALAMASINDA ABD İLK YER ALDI

Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesinde şirketlerin 201'ini ABD'li firmalar oluştururken 71'inin Çin, 32'sinin Japon, 31'inin Fransız, 25'inin İngiliz, 24'ünün Alman olduğu görüldü.

TEKNOLOJİNİN GÜCÜ

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, Çinli elektrikli otomobil markası BYD'nin yüzde 57, ABD'li petrol firması ConocoPhillips'in yüzde 56, Danimarkalı lojistik firması Maersk'in yüzde 53 ve ABD'li medya şirketi LinkedIn'in yüzde 49 ile en hızlı büyüyen markalar olduğunu söyledi.

Listede 48 markayla temsil edilen teknoloji firmalarının yüzde 6'lık değer kaybına rağmen 1,2 trilyon dolarla en değerli endüstri olmaya devam ettiği bilgisini veren İlgüner, "1 trilyon doları aşan marka değeriyle perakende ikinci en değerli iş kolu olmuştur. Bankacılık sektörü değer artışını sürdürmekte olup, listede 72 markayla temsil edilmektedir. Alphabet grubuna ait Google ve Youtube, 100 üzerinden 93 skorla en güçlü markalar olarak tespit edilmiştir." dedi.

Dünyanın en değerli 500 markası arasında ilk 20 şirket:

2023 Sırası

Marka

Ülke

İş Kolu

Marka Değeri (Milyar Dolar)

1

Amazon

ABD

Perakende

299,3

2

Apple

ABD

Perakende

297,5

3

Google

ABD

Medya

281,4

4

Microsoft

ABD

Teknoloji

191,6

5

Walmart

ABD

Perakende

113,8

6

Samsung

G.Kore

Teknoloji

99,7

7

ICBC

Çin

Banka

69,5

8

Verizon

ABD

Telekom

67,4

9

Tesla

ABD

Otomobil

66,2

10

TikTok

Çin

Medya

65,7

11

Deutsche Telekom

Almanya

Telekom

62,9

12

China Construction Bank

Çin

Banka

62,7

13

Home Depot

ABD

Perakende

61,1

14

Facebook

ABD

Medya

59

15

State Grid

Çin

Genel Hizmet

58,8

16

Mercedes-Benz

Almanya

Otomobil

58,8

17

Agricultural Bank

Çin

Banka

57,7

18

Starbucks

ABD

Restoran

53,4

19

Toyota

Japonya

Otomobil

52,5

20

WeChat

Çin

Medya

50,2
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