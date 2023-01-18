299,3 milyar dolar marka değeriyle dünyanın en değerli markası Amazon

AA

Dünyanın en değerli markası, bu yıl yaklaşık 299,3 milyar dolar marka değeriyle Amazon olurken bu şirketi 297,5 milyar dolar değerle Apple izledi.

Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2023" araştırması sonuçlandı.

AMAZON 2021'DE İKİNCİ SIRADA YER ALMIŞTI

299,3 milyar dolar marka değeriyle Amazon dünyanın en değerli markası olarak tespit edildi. Amazon, 2021'de 254,2 milyar, 2022'de de 350 milyar dolarla ikinci sırada yer almıştı.

Amazon'u yaklaşık 297,5 milyar dolar marka değeriyle Apple, 281,4 milyar dolar değerle Google takip etti. Geçen yılki listede Apple ilk sırada yer alıyordu.

LİSTEDE 4'ÜNCÜ, 5'İNCİ, 6'NCI, 7'NCİ, 8'NCİ, 9'UNCU VE 10'UNCU YERLERDE BÜYÜK MARKALAR YER ALIYOR

Söz konusu listede 191,6 milyar dolarla Microsoft 4'üncü, 113,8 milyar dolarla ABD'li perakende şirketi Walmart 5'inci, 99,7 milyar dolarla Güney Koreli teknoloji firması Samsung 6'ncı, 69,5 milyar dolarla Çinli banka ICBC 7'nci, 67,4 milyar dolarla ABD'li telekom şirketi Verizon 8'inci, 66,2 milyar dolarla Tesla 9'uncu, 65,7 milyar dolarla TikTok 10'uncu sırada yer buldu.

TÜRK MARKALARI BU YIL DA SIRALAMAYA GİREMEDİ

Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 4,7 milyar dolar olarak kaydedilirken bu değere ulaşamadığı için Türk markaları bu yıl da sıralamaya giremedi.

ÜLKELER SIRALAMASINDA ABD İLK YER ALDI

Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesinde şirketlerin 201'ini ABD'li firmalar oluştururken 71'inin Çin, 32'sinin Japon, 31'inin Fransız, 25'inin İngiliz, 24'ünün Alman olduğu görüldü.

TEKNOLOJİNİN GÜCÜ

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, Çinli elektrikli otomobil markası BYD'nin yüzde 57, ABD'li petrol firması ConocoPhillips'in yüzde 56, Danimarkalı lojistik firması Maersk'in yüzde 53 ve ABD'li medya şirketi LinkedIn'in yüzde 49 ile en hızlı büyüyen markalar olduğunu söyledi.

Listede 48 markayla temsil edilen teknoloji firmalarının yüzde 6'lık değer kaybına rağmen 1,2 trilyon dolarla en değerli endüstri olmaya devam ettiği bilgisini veren İlgüner, "1 trilyon doları aşan marka değeriyle perakende ikinci en değerli iş kolu olmuştur. Bankacılık sektörü değer artışını sürdürmekte olup, listede 72 markayla temsil edilmektedir. Alphabet grubuna ait Google ve Youtube, 100 üzerinden 93 skorla en güçlü markalar olarak tespit edilmiştir." dedi.

Dünyanın en değerli 500 markası arasında ilk 20 şirket:

2023 Sırası Marka Ülke İş Kolu Marka Değeri (Milyar Dolar) 1 Amazon ABD Perakende 299,3 2 Apple ABD Perakende 297,5 3 Google ABD Medya 281,4 4 Microsoft ABD Teknoloji 191,6 5 Walmart ABD Perakende 113,8 6 Samsung G.Kore Teknoloji 99,7 7 ICBC Çin Banka 69,5 8 Verizon ABD Telekom 67,4 9 Tesla ABD Otomobil 66,2 10 TikTok Çin Medya 65,7 11 Deutsche Telekom Almanya Telekom 62,9 12 China Construction Bank Çin Banka 62,7 13 Home Depot ABD Perakende 61,1 14 Facebook ABD Medya 59 15 State Grid Çin Genel Hizmet 58,8 16 Mercedes-Benz Almanya Otomobil 58,8 17 Agricultural Bank Çin Banka 57,7 18 Starbucks ABD Restoran 53,4 19 Toyota Japonya Otomobil 52,5 20 WeChat Çin Medya 50,2