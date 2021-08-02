2 Ağustos korona vaka sayısının açıklanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı her gün güncel koronavirüs tablosuna dair resmi rakamları paylaşıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 259 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 107 oldu. İşte en güncel koronavirüs tablosu ve haberleri...

2 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR!

2 Ağustos koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklandığında haberimizde yer alacak.

1 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 259 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 107 oldu.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Koca, "Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak durum lehimize dönecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyen vatandaşlara uyarıda bulundu.