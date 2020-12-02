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2 Aralık İstanbul hava durumu nasıl? 2 Aralık 2020 detaylı hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Aralık 2020 tarihine ilişkin detaylı hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji'ye göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Kahramanmaraş, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun, Sivas, Ankara çevreleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, 2 Aralık İstanbul hava durumu nasıl? 2 Aralık 2020 detaylı hava durumu tahmini

2 Aralık İstanbul hava durumu nasıl? 2 Aralık 2020 detaylı hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Kahramanmaraş, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun, Sivas, Ankara çevreleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu,doğusunun hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. .

BURSA °C, 10°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, doğusu hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş ve Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Çok bulutlu, doğusu ile batı kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C
Çok bulutlu

ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ankara ve Sivas çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Erzincan ve Tunceli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİNGÖL 4°C, 12°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM -3°C, 5°C
Parçalı bulutlu

KARS -4°C, 5°C
Parçalı bulutlu

VAN 1°C, 9°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

GAZİANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C
Çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa),Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu hafif sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu , Rüzgar: kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş:İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40) doğusunda 4 ila 6 (30-50 km/sa) , Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu gece saatlerinde hafif yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

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