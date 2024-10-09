2 asırlık su değirmeni

Samsun Tekkeköy ilçesi Çayırçökek Mahallesi'ndeki tarihi su değirmeni, geleneksel yöntemlerle un öğütmeye devam ediyor.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 200 yıllık tarihi su değirmenin çarkları Gebi Deresi'nin akışıyla hayat buluyor. Değirmende buğday, arpa, mısır gibi tahıl ürünleri öğütülerek un elde ediliyor.

Dere boyunda yer alan 8 değirmenden tek ayakta kalan tarihi su değirmenini işleten İsmet Çayırçökek (83), değirmenin dedelerinden kaldığını belirterek, tahılını öğütmeye gelenlerin bazılarından ücret, bazılarından da pay olarak mısır, arpa, buğday aldığını söyledi.

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"15 YAŞINDAN BERİ BURAYLA İLGİLENİYORUM"

Beş çocuk babası İsmet Çayırçökek, "15 yaşından beri burayla ilgileniyorum. Değirmene gelenlerin tahıl ürünlerini un yapıyorum. Hazırlayıp kendilerine teslim ediyorum. Bu değirmen yaklaşık 200 yıllık. Çocuklarım evlenip gitti. Bu değirmen işini bu sene sonunda bırakacağım. Çocuklarıma söyledim ama onlar gelip yapmazlar, benden sonra da bu işi yapacak kimse yok gibi" dedi.

"YAĞMUR YAĞMADIĞINDAN DOLAYI DERE ÇEKİLDİ"

Yazın sıcak geçmesiyle değirmeni yaklaşık 20 gün önce çalıştırmaya başladığını ifade eden Çayırçökek, "Kuraklıktan dolayı bu yaz değirmeni döndüremedik. Yağmur yağmadığından dolayı dere çekildi. Derede su kalmadı. Biraz yağmurun yağmasıyla birlikte değirmen yaklaşık 20 gündür çalışıyor" diye konuştu.