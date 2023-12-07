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        Musa heykeli, 2 bin 175 yıl sonra gün ışığı gördü

        Antik Dönem mitolojisinin ilham perilerinden dans eden 'Musa' (Mousa) heykeli Muğla'nın Stratonikeia Antik Kenti'nde yaklaşık 2 bin 175 yıl sonra yeniden gün ışığına kavuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 09:49 Güncelleme: 07.12.2023 - 09:49
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        2 bin 175 yıl sonra gün ışığı gördü
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        Antik Dönem mitolojisinin ilham perilerinden dans eden 'Musa' (Mousa) heykeli, 2 bin 175 yıl sonra yeniden gün ışığına kavuştu. Muğla’nın Stratonikeia Antik Kenti’nde 2023'te gerçekleştirilen çalışmalarda bulunan heykel, Roma Dönemi'nde kopyaları yapılan bir eserin Helenistik Dönem’e ait tek orijinali olma özelliğini taşıyor.

        Milattan önce 2’nci yüzyılın meşhur heykeltıraşlarından Philiskos’un yaptığı bilinen ve Zeus ile Mnemosyne’nın kızları olan ilham perilerinden dans eden Musa'nın Anadolu ve Yunanistan gibi dünyanın farklı bölgelerinde sadece Roma Dönemi kopyaları biliniyor.

        Stratonikeia Antik Kenti’nde bulunan heykel ise heykeltıraşın Helenistik Dönem'e ait tek orijinal çalışması olarak Roma Dönemi kopyasından ayrılıyor. Eserin Hellenistik Dönem'in ünlü heykeltıraşı Philiskos'un Stratonikeia'da çalışmış olduğunu göstermiş olması da arkeologlar için ayrıca önem taşıyor.

        Stratonikeia Antik Kenti’ndeki Roma Hamamı’nın havuzlu soğukluk bölümünde (Frigidarium) yapılan çalışmalarda kaidesiyle birlikte ortaya çıkan heykelin başı ve kolları ise buluntular arasında yer almıyor. Daha önce Rhodos'da olduğu gibi Perge Antik Kenti’ndeki Roma Hamamı'nda da bu heykelin kopyası bulunmuştu. Heykel çalışmaların ardından Muğla Müzesi’nde sergilenecek.

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        #Musa
        #Mousa
        #Musa heykeli
        #Stratonikeia Antik Kenti
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