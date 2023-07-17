2 bin 260 rakımda uğur böceklerinin görsel şöleni

Zirveye çıkan dağcılar uğur böceklerine zarar vermeden fotoğraf çekiyor. Son olarak bölgeye Kahramanmaraş Dağcılık Arama, Kurtarma ve Spor Kulübü (KADAK) ekibi düzenlediği etkinlikle bölgeye çıktı. Dağcılar hem temiz hava alma imkanı buldu, hem de uğur böceklerinin fotoğraflarını çekerek kendilerine hatıra bıraktı.

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ÖNEMLİ BİR TURİZM DEĞERİ

Bölgedeki en yüksek noktada olduklarını belirten KADAK Fahri Başkanı Sait Kılıçsallayan, "Bölgenin en yüksek hakim tepesi ve buradan Kayseri Erciyes'i görebiliyoruz. Yumurtalık'ta Akdeniz'i de görebiliyoruz. Köylüler buraya, 'ziyaret tepesi' diyor. Dilek tutuyorlar. Biz burada uğur böceklerini keşfedip Kahramanmaraş için önemli bir turizm değeri olduğunu düşünüyoruz. İnşallah daha güzel günlerde uğur böcekleri turizm potansiyeli açısından değerlendirilir ve Avrupa'dan dört bir yandan insanlar gelip böceklerimize zarar vermeden onları görürler. Havası çok güzel gün batımı çok güzel" dedi.