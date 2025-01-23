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        Haberler Yaşam 2 bin yıllık antik Yunan heykeli çöp poşetinde bulundu

        2 bin yıllık antik Yunan heykeli çöp poşetinde bulundu

        Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen mermer bir kadın heykeli, çöp poşetinde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:12 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:12
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        2 bin yıllık antik Yunan heykeli çöp poşetinde bulundu
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        Selanik’in Neoi Epivates bölgesinde yaşayan bir kişinin, 80 santimetre uzunluğundaki başsız heykeli bulduğu ve yetkililere teslim ettiği bildirildi.

        Polis, uzmanların yaptığı ilk incelemeye göre heykelin, Büyük İskender’in fetihlerinin ardından sanat ve kültürün geliştiği milattan önce 320-30 arasına tarihlenen Helenistik döneme ait olduğunu açıkladı.

        Analiz için arkeologlara teslim edilen heykelin incelenmesi amacıyla yerel antik eserler kurumu tarafından muhafaza edileceği kaydedildi.

        Polis, heykeli kimin çöpe attığını belirlemek için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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        #Yunan heykeli
        #haberler
        #selanik
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