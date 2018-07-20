Denizli'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti kazılarında, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen, zemini mozaik kaplı, duvarlarında renkli freskler, bitkisel geometrik süslemeler yer alan 12 odalı villa bulundu.
AA'nın haberine göre Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman, yaptığı açıklamada, 35 kişilik ekiple 6 yıldır çalışma yaptıkları antik kentte daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan yerlerin restorasyon faaliyetlerinin yürütüldüğünü anlattı.
Çalışmalarda erozyonla oluşan toprağı kademeli olarak temizlemeye çalıştıklarını, üniversite öğrencileri ve akademik personelle hummalı çalışmaların sürdüğünü dile getiren Duman, 2012'den bu yana farklı buluntular elde ettiklerini, bölgede ağırlıklı olarak tarıma dayalı bir toplumun varlığının olduğunu öngördüklerini aktardı.
Duman, geçmişte de üzüm, incir, nar gibi çeşitli meyvelerin üretimi ve ticaretinin yapıldığını buluntulardan artık daha net bir şekilde söyleyebildiklerine dikkati çekti.
ÇALIŞMALAR KONUT ALANLARINDA YOĞUNLAŞTI
Antik kentte 2013'de tespit ettikleri konut alanında çalışmaya başladıklarını, buradaki zeminde mozaiklerin bulunduğunu, bu yıl buradaki kazılara ağırlık verdiklerini ifade eden Duman, konut alanına ulaşımda kullanılan 5 metre genişliğinde 45 metre uzunluğunda bir yolun da ortaya çıkarıldığını söyledi.
12 ODALI 2 BİN YILLIK VİLLA
Kazının devam ettiği alanın bir mahalle şeklinde olduğunu, burada 2 bin yıllık olduğunu tahmin ettikleri bir villanın gün yüzüne çıkarıldığını belirten Duman, şöyle konuştu:
"Bu mozaikli villa geç Helenistik dönemde ilk yapım evresi başlıyor. Bu yapının ilk yapım evresi 2 bin yıl öncesine dayanıyor diyebiliriz. Evin sahibi büyük ihtimalle bir tarım tüccarı olması lazım. Çünkü kazılan odalarının zemini mozaik kaplı, duvarlarında renkli freskler, bitkisel geometrik süslemeler var. Bu, ev sahibinin Tripolis'te önemli bir tüccar olduğunu gösteriyor. Gün ışığına çıkarılan villanın kullandığı kanalizasyon sistemi hala çalışıyor. Evde büyük bir banyo, tuvalet, salon, yatak, çocuk ve çalışanların kullandığı odalar var. Evde ele geçen çok sayıda içerisinde parfüm, zeytinyağı gibi çeşitli sıvıların depolandığı bir alan tespit ettik. Dolayısıyla bunun ticaretini yapan bir aile dememiz mümkün."
"3-4 YIL İÇİNDE BİR MAHALLE GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK"
Doç. Dr. Duman, 600 metrekarelik bir alanda mahallenin olduğunu, şu anda sadece mahalledeki bir villanın ortaya çıkarıldığını, 3-4 yıl içerisinde burayı tamamen gün yüzüne çıkaracaklarını kaydetti.
Duman, "Farklı şahıslara ait evler var. 3-4 yıl içerisinde mahalleyi tamamen ortaya çıkarmayı düşünüyoruz. Burada yaşayanlarla ilgili daha detaylı bilgilere bu evlerden bilgi sahibi olabileceğiz." ifadelerini kullandı.
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