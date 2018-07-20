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"Bu mozaikli villa geç Helenistik dönemde ilk yapım evresi başlıyor. Bu yapının ilk yapım evresi 2 bin yıl öncesine dayanıyor diyebiliriz. Evin sahibi büyük ihtimalle bir tarım tüccarı olması lazım. Çünkü kazılan odalarının zemini mozaik kaplı, duvarlarında renkli freskler, bitkisel geometrik süslemeler var. Bu, ev sahibinin Tripolis'te önemli bir tüccar olduğunu gösteriyor. Gün ışığına çıkarılan villanın kullandığı kanalizasyon sistemi hala çalışıyor. Evde büyük bir banyo, tuvalet, salon, yatak, çocuk ve çalışanların kullandığı odalar var. Evde ele geçen çok sayıda içerisinde parfüm, zeytinyağı gibi çeşitli sıvıların depolandığı bir alan tespit ettik. Dolayısıyla bunun ticaretini yapan bir aile dememiz mümkün."