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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 çoban yaralandı, 10 büyükbaş öldü | Son dakika haberleri

        Kars'ta yıldırım isabet eden 2 çoban yaralandı, 10 büyükbaş hayvan öldü

        Kars'ın Kağızman ilçesinde yıldırım isabet eden 2 çoban yaralandı, 10 büyükbaş hayvan öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 14:40 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:40
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        2 çoban yaralandı, 10 büyükbaş öldü
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde yıldırım isabet eden 2 çoban yaralandı, 10 büyükbaş hayvan öldü.

        İlçeye bağlı Kömürlü köyünde hayvan otlatan Gökhan Yalçın ve Ömer Büyükaras, aniden bastıran yağış sonrası köye dönmeye karar verdi.

        Köye yakın bölgeye düşen yıldırımın isabet ettiği 2 çoban yaralandı, sürüdeki 10 büyükbaş hayvan ise öldü.

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        Bayılan çobanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yalçın ve Büyükaras, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Kars'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Gökhan Yalçın, gazetecilere, yıldırımın düşmesiyle kendilerini yerde bulduklarını bildirerek, "Köye doğru gidiyorduk, 10 hayvan önümüzdeydi, bir baktık hayvanlar ve biz yere düştük. Yıldırım çarptı, hayvanlarımız öldü. Arkadaşımla ben iyiyiz. Köyden gelip bizi kaldırdılar" ifadelerini kullandı.

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