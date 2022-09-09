2 çocuk annesiydi! Bariyerlere ok gibi saplandı!

Bursa'da kaza, sabah 07.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Sanayi Caddesi Mudanya geliş istikameti köprü girişinde meydana geldi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
İHA'da yer alan habere göre Eda Güleçyüz (26) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.
YAN CAMDAN DIŞARI SAVRULDU
Demir refüj otomobile saplanırken, çarpmanın etkisiyle genç kadın, aracın yan camından dışarı savruldu.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Görgü tanıkları 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güleçyüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ
Öte yandan 26 yaşındaki genç kadının 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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