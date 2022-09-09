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2 çocuk annesiydi! Bariyerlere ok gibi saplandı!

Bursa’da otomobiliyle bariyerlere ok gibi saplanan 26 yaşındaki Eda Güleçyüz, olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kadının 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle Bursa trafiğinde zaman zaman aksamalar yaşandı

2 çocuk annesiydi! Son dakika: Bariyerlere ok gibi saplandı! - Öne çıkan haberler
2 çocuk annesiydi! Bariyerlere ok gibi saplandı!
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İHA

Bursa'da kaza, sabah 07.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Sanayi Caddesi Mudanya geliş istikameti köprü girişinde meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre Eda Güleçyüz (26) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

YAN CAMDAN DIŞARI SAVRULDU

Demir refüj otomobile saplanırken, çarpmanın etkisiyle genç kadın, aracın yan camından dışarı savruldu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Görgü tanıkları 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güleçyüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ

Öte yandan 26 yaşındaki genç kadının 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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