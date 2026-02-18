Canlı
        Haberler Dünya 2 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        2 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in, ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılar sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 21:05 Güncelleme: 18.02.2026 - 21:05
        2 Filistinli hayatını kaybetti
        İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nde ramazan ayının ilk gününde düzenlediği saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

        İsrail, Gazze'de 10 Ekim’de yürürlüğe giden ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

        Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Suheyla Kavşağı'nda ateş açtığı belirtildi.

        Açıklamada, İsrail askerlerinin saldırısında bir Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

        Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail askerlerinin Han Yunus kentinde işgal altında tuttukları bölgede açtıkları ateş sonucu Filistinli bir genç yaşamını yitirdi.

        REKLAM

        Görgü tanıklarına göre, Han Yunus’un doğu bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren, konuşlu İsrail askeri araçlarından yoğun ateş açıldı.

        Ayrıca, İsrail askeri araçları, Refah kenti yakınlarında Morag Koridoru civarında da ateş açtı, topçu birlikleri ise Bureyc Mülteci Kampı’nın doğu bölgelerini bombaladı.

        İsrail askeri araçları, Beyt Lahiya beldesinin doğu kesimlerine ateş açtı. Topçu birlikleri Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nin doğusunu bombaladı.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bölgede ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 603 kişi hayatını kaybederken, 1618 kişi yaralandı.

        İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 63 kişi yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 171 bin 726'ya ulaştı.

