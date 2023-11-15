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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 gündür kayıp olan 80 yaşındaki kadın ölü bulundu

        2 gündür kayıp olan yaşlı kadın ölü bulundu

        Muğla'da, 2 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Melehat Akar (80), evine 3 kilometre mesafede ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 15:35 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:45
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        2 gündür kayıp kadın ölü bulundu
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesi Gölbent Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Melehat Akar (80), 13 Kasım saat 23.00 sıralarında kayboldu.

        Eşi, kendisinden habersiz evden çıkan Akar'ı bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadını arama çalışması başlattı.

        EVİNE 3 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU

        Çalışmalara Afet ve Acil Durum (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) da destek verdi. Aramalar sonucu Akar'ın bu sabah, jandarma tarafından evine 3 kilometre mesafedeki zeytinlikte cansız bedeni bulundu.

        OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

        Vücudunda herhangi bir darp ve kesici delici alet yarası bulunmayan Akar'ın kalp krizinden ölmüş olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi. Akar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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