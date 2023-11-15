Muğla'nın Seydikemer ilçesi Gölbent Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Melehat Akar (80), 13 Kasım saat 23.00 sıralarında kayboldu.

Eşi, kendisinden habersiz evden çıkan Akar'ı bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadını arama çalışması başlattı.

EVİNE 3 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU

Çalışmalara Afet ve Acil Durum (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) da destek verdi. Aramalar sonucu Akar'ın bu sabah, jandarma tarafından evine 3 kilometre mesafedeki zeytinlikte cansız bedeni bulundu.

OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

Vücudunda herhangi bir darp ve kesici delici alet yarası bulunmayan Akar'ın kalp krizinden ölmüş olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi. Akar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.