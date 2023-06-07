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Haberler Gündem 3. Sayfa 2 liseli can verdi, 1'inin durumu ağır! - Haberler
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Kütahya'da feci kaza! 2 liseli öldü, 1'inin durumu ağır!

Kütahya'da 16 yaşındaki Arda'nın kullandığı otomobil ağaca çarptı. Feci kazada sürücü çocuk ile liseli arkadaşlarından 17 yaşındaki Bekir Berk hayatını kaybetti. 15 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi

2 liseli can verdi, 1'inin durumu ağır! - Haberler
AA

Kütahya'da ağaca çarpan otomobildeki 3 lise öğrencisinden 2'si hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı.

Arda D'nin (16) kullandığı otomobil, Simav ilçesi Muradınlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tavanı ve sağ tarafı ezilen aracın sürücüsü Arda D.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Bekir Berk K. (17) ve Ekrem A. (15) ise Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Bekir Berk K. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ekrem A'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Hayatını kaybeden Arda D'nin Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde, Bekir Berk K'nin ise Mesleki Eğitim Merkezi'nde 11. sınıf öğrencileri oldukları öğrenildi.

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