2 Nisan ne günü? 2 Nisan'da ne oldu, anlamı ne?
"2 Nisan ne günü?" sorusu gündeme geldi. Bu tarihte gerçekleşen siyasi, kültürel ve toplumsal olaylar, tarihin seyrini değiştiren anlar arasında yer alır. Peki, bugün dünya ne günü? 2 Nisan'da ne oldu? İşte 2 Nisan'da tarihe damga vuran olaylar ve bu olayların etkileri...
Tarih boyunca 2 Nisan, birçok önemli olaya sahne olmuştur. Türkiye’de ve dünyada yaşanan bu olaylar, bugüne kadar etkisini sürdüren gelişmelerin başlangıcı olmuştur. İşte 2 Nisan’da meydana gelen dikkat çekici olaylar...
2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ
Dünya Otizm Farkındalık Günü, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından otizme dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 2007 yılında ilan edilmiştir. Her yıl 2 Nisan'da kutlanan bu özel gün, otizmli bireylerin haklarını savunmak, karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek ve toplumu bilinçlendirmek için önemli bir fırsattır.
Otizmi Tanıtmak ve Bilinçlendirmek: Otizm spektrum bozukluğu (OSB), bireylerin iletişim, sosyal etkileşim ve davranışlarını etkileyen nörogelişimsel bir durumdur. Dünya Otizm Farkındalık Günü, otizmin yaygınlığı ve erken teşhisin önemi hakkında toplumu bilgilendirir.
Önyargıları Kırmak: Otizmli bireyler, toplumsal önyargılar ve yanlış bilgiler nedeniyle birçok zorluk yaşayabiliyor. Bu özel gün, otizmin bir hastalık değil, bir farklılık olduğunu vurgulamak için önemlidir.
Otizmli Bireylerin Haklarını Savunmak: Otizmli bireylerin eğitim, sağlık ve istihdam gibi temel haklara eşit erişim sağlamaları için farkındalık yaratmak hedeflenir.
Mavi Işık Kampanyası: Birçok ülkede ve şehirde farkındalık yaratmak amacıyla "Light It Up Blue" (Mavi Işık Yak)" kampanyası düzenlenir ve binalar, köprüler mavi ışıkla aydınlatılır.
Otizmli bireylerin topluma tam ve eşit katılım sağlamaları için farkındalığın artırılması büyük önem taşır. Bu yüzden her yıl 2 Nisan'da düzenlenen etkinlikler, otizmli bireylerin yeteneklerine ve katkılarına dikkat çekerek toplumu daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçlar.
2 NİSAN'DA YAŞANAN OLAYLAR
1453 - Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u kuşatma harekâtına başladı.
1917 - ABD, fiilen I. Dünya Savaşı'na girdi.
1918 - Van ve Muradiye'den Rus İmparatorluğu ve Batı Ermenistan Yönetimi'ne ait Ordu Birlikleri'nin çekilişi.
1921 - Yunan Ordusu, 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece Cabar Katliamı’nı gerçekleştirdi.
1930 - Haile Selassie, kendini Etiyopya İmparatoru ilan etti.
1948 - Yazar Sabahattin Ali, Bulgaristan sınırını geçmeye çalışırken, kılavuzu Ali Ertekin tarafından öldürüldü. 28 Aralık'ta tutuklanan Ertekin'in cezası indirime uğradı. Aynı yıl çıkan af yasasıyla da serbest bırakıldı.
1948 - Ankara'da Opera Binası, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de katıldığı bir tören ve ardından Adnan Saygun'un "Kerem" operasıyla perdelerini açtı.
1950 - Bursa Cezaevi'nde bulunan şair Nâzım Hikmet'in affı için, tanınmış sanatçı, yazar ve şair gibi toplumun ileri gelenleri, toplu olarak imzaladıkları sembolik bir dilekçe ile İsmet İnönü'ye başvuru yaptı.
1960 - Kayseri'ye giden CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün bulunduğu tren, Vali'nin emriyle durduruldu. Zorlukla yoluna devam edebilen İnönü, Kayseri'de 50 bin kişi tarafından karşılandı.
1965 - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant; Türkiye'nin, Kıbrıs özel temsilcisi Galo Plaza'nın görevine son verilmesi isteğini reddetti.
1971 - Başbakan Nihat Erim, reform programını TBMM'ye sundu.
1971 - TÜSİAD kuruldu.
1972 - Charlie Chaplin, komünist sempatizanı olduğundan kuşkulanıldığı McCarthy döneminde, 1952'de terk ettiği ABD'ye onca yıl sonra ilk kez ayak bastı. Eski ülkesine Oscar özel ödülünü almak için gelmişti.
1975 - Toronto'daki (Ontario-Kanada) CN Kulesi tamamlandı: Kule, 553,33 m ile dünyanın en yüksek 3. binası.
1975 - Rus satranç ustası Anatoli Karpov, Amerikalı Bobby Fischer'in kendisine karşı müsabakaya çıkmayı reddetmesi ile, henüz 23 yaşında "dünya satranç şampiyonu" ünvânını kazandı.
1976 - İlk Türk Turizm Kurultayı, İstanbul'da toplandı.
1976 - Doğubayazıt ve çevresinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde beş kişi öldü, 80 ev yıkıldı.
1977 - Ordu'da Cafer Aksu (Altuntaş) adlı bir kişi, kan davasından iki kişiyi öldürdü. 12 Eylül döneminde idam edildi.
1978 - Dallas dizisi, Amerikan CBS televizyonunda ilk kez yayımlandı.
1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Bülent Ecevit, bir Belçika televizyonuna, "Cumhurbaşkanı seçimi gecikirse darbe dâhil başka ihtimaller ortaya çıkabilir. Demirel bunalım üstüne bunalım yaratıyor." dedi. Yurt sathında 11 kişi öldürüldü.
1982 - Arjantin, Falkland Adaları'nı işgâl etti.
1984 - Soyuz T-11 uzay aracının ekip lideri Rakesh Sharma, uzaya gönderilen ilk Hint ünvânını kazandı.
1987 - İstanbul'da yapılan ECO toplantısında, Türkiye, Pakistan ve İran, uzaya ortak bir haberleşme uydusu fırlatmayı kararlaştırdı.
1989 - Mihail Gorbaçov, Küba lideri Fidel Castro ile görüşmek ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları gidermek amacıyla Havana'ya gitti.
1992 - Mafya patronu John Gotti, "adam öldürmek" ve "haraç almak" suçlarından New York'ta tutuklandı.
1992 - Ermenistan, Kelbecer'i işgal etti.
2001 - İBDA/C örgütü lideri "Salih Mirzabeyoğlu" kod adlı Salih İzzet Erdiş, "anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" suçundan idâm cezasına çarptırıldı.
2006 - ABD'de kasırga ölüm saçtı: yalnızca Tennessee'de 29 kişi öldü.
2007 - Büyük Okyanus'ta meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu tsunami, Solomon Adaları'nı vurdu: 28 kişi öldü.
2020 - Doğrulanmış COVID-19 vakalarının sayısı dünya çapında 1 milyonu geçti.
2024 - İstanbul Şişli'de bir gece kulübünde gerçekleştirilen tadilat sırasında çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti.