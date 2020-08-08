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Kendisi de kardeşi de vurdu: 2 ölü, 4 yaralı! Eski nişanlı dehşeti!

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Serkan Çiftçi (29),ayrıldığı nişanlısının başkasıyla nişanlandığını öğrenince dehşet saçtı. Serkan Çiftçi evi basıp, eski nişanlısı, annesi ve babası ile genç kızın nişanlısını tabancayla vurarak yaraladı. Serkan Çiftçi´nin kardeşi Mümin Çiftçi ise aracıyla olay yerine giderken, kırmızı ışıkta duran ve yavaş kalkış yaptığını öne sürdüğü aracın sürücüsü ile yanındaki kişiyi silahla vurarak öldürdü

Eski nişanlısının evini bastı
DHA

Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde, kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. Serkan Çiftçi (29),eski nişanlısı Mervet Nimet Ş.´nin (24) nişanlandığını öğrendi. Tabancasını yanına alan Serkan Çiftçi, genç kızın evini bastı.

SİLAHLA 4 KİŞİYİ VURDU

DHA'da yer alan habere göre Serkan Çiftçi, burada Merve Nimet Ş. ile onun annesi Melahat Ş. (44),babası Kurtuluş Ş. ve genç kızın yeni nişanlısı Hüseyin D.´ye (26) kurşun yağdırdı. Serkan Çiftçi olayın ardından kaçarken, yaralanan 4 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

KARDEŞİ DE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Merve Nimet Ş.´nin kız kardeşiyle evli olan Mümin Çiftçi, ağabeyi Serkan'ın, baldızını, kayınvalidesi ve kayınpederini vurduğunu öğrenince aracıyla olay yerine gitmek için yola çıktı. Mümin Çiftçi, Küpçüler Mahallesi´ne geldiğinde, kırmızı ışıkta duran araç sürücüsü Resul Ankıt´ın (26) yavaş kalkış yapmasına sinirlendi.

Aracından inen Mümin Çiftçi, Resul Ankıt ve yanındaki Davut Bilgin´e (29) silahla ateş etti. resul Ankıt olay yerinde, Davut Bilgin ise kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde yaşamını yitirdi.

ZANLI SERKAN ÇİFTÇİ ARANIYOR

Polis, olayın ardından Mümin Çiftçi´yi yakalayarak gözaltına aldı. Serkan Çiftçi´nin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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