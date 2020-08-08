DHA

Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde, kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. Serkan Çiftçi (29),eski nişanlısı Mervet Nimet Ş.´nin (24) nişanlandığını öğrendi. Tabancasını yanına alan Serkan Çiftçi, genç kızın evini bastı.

SİLAHLA 4 KİŞİYİ VURDU

DHA'da yer alan habere göre Serkan Çiftçi, burada Merve Nimet Ş. ile onun annesi Melahat Ş. (44),babası Kurtuluş Ş. ve genç kızın yeni nişanlısı Hüseyin D.´ye (26) kurşun yağdırdı. Serkan Çiftçi olayın ardından kaçarken, yaralanan 4 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

KARDEŞİ DE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Merve Nimet Ş.´nin kız kardeşiyle evli olan Mümin Çiftçi, ağabeyi Serkan'ın, baldızını, kayınvalidesi ve kayınpederini vurduğunu öğrenince aracıyla olay yerine gitmek için yola çıktı. Mümin Çiftçi, Küpçüler Mahallesi´ne geldiğinde, kırmızı ışıkta duran araç sürücüsü Resul Ankıt´ın (26) yavaş kalkış yapmasına sinirlendi.

Aracından inen Mümin Çiftçi, Resul Ankıt ve yanındaki Davut Bilgin´e (29) silahla ateş etti. resul Ankıt olay yerinde, Davut Bilgin ise kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde yaşamını yitirdi.

ZANLI SERKAN ÇİFTÇİ ARANIYOR

Polis, olayın ardından Mümin Çiftçi´yi yakalayarak gözaltına aldı. Serkan Çiftçi´nin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.