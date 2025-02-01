2. ve 3. Lig'de günün sonuçları: Bursaspor evinde rahat kazandı!
HT Spor'un yayıncılığını yaptığı Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de heyecan toplam 18 maçla devam etti. Nesine 2. Lig'in 20. haftasında Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 10 karşılaşma oynanırken 3. Lig'in 18. haftasında ise toplam 8 karşılaşma oynandı. İşte günün sonuçları...
HT Spor'un yayıncılığını yaptığı Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de heyecan toplam 18 maçla devam etti.
Nesine 2. Lig'de 20. hafta, gruplarda oynanan 10 maçla başladı.
Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
BEYAZ GRUP
Fethiyespor-İskenderunspor: 0-0
Kepez Futbol AŞ-Sarıyer: 1-2
Kırklarelispor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-1
Anagol 24Erzincanspor-1461 Trabzon FK: 1-4
Beykoz Anadoluspor-Batman Petrolspor: 0-1
GMG Kastamonuspor-Altay: 4-0
KIRMIZI GRUP
Artı Değer Vanspor-Giresunspor: 2-0
Karacabey Belediyespor-Ankara Demirspor: 2-1
Bucaspor 1928-Somaspor: 0-0
Belediye Derincespor-Menemen FK: 3-2
NESİNE 3. LİG MAÇLARI
Nesine 3. Lig'in 18. haftası bugün oynanan 8 karşılaşmayla başladı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
1. Grup:
Kemerkent Bulvarspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0
Bursaspor-Ergene Velimeşespor: 2-0
Silifke Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 0-2
Kuşadasıspor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 1-0
2. Grup:
Fatsa Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 1-0
3. Grup:
Çorluspor 1947-1923 Mustafakemalpaşaspor: 3-1
Çankayaspor-Küçükçekmece Sinopspor: 0-2
4. Grup:
Büyükçekmece Tepecikspor-Sebat Gençlikspor: 0-1