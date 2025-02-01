2. ve 3. Lig'de günün sonuçları: Bursaspor evinde rahat kazandı! HT Spor'un yayıncılığını yaptığı Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de heyecan toplam 18 maçla devam etti. Nesine 2. Lig'in 20. haftasında Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 10 karşılaşma oynanırken 3. Lig'in 18. haftasında ise toplam 8 karşılaşma oynandı. İşte günün sonuçları...

Ajanslar Giriş: 01.02.2025 - 17:20 Güncelleme: 01.02.2025 - 17:20 facebook

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