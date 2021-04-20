Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim sürerken, Rus haber ajansı Interfax, Rusya'nın 20'den fazla savaş gemisiyle Karadeniz'de tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu.
Reuters'ın Rus haber ajansı Interfax’tan alıntıladığı habere göre, 20’den fazla Rus savaş gemisi Karadeniz'de tatbikat gerçekleştirdi.
16 Nisan’da da Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da tatbikat düzenlediği bildirilmişti. Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nden bir askeri birlik, tatbikat çerçevesinde Kuzey Kafkasya'dan Kırım'a konuşlandırıldı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 6 Nisan'da, Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimleri kapsamında taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu.
Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 askeri tatbikatın gerçekleştirileceği aktarılmıştı.
BIDEN-PUTIN GÖRÜŞMESİ
Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden'ın ikili görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada "İki liderin görüşmesi ABD'nin yaptırımlarına bağlı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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