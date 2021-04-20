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HaberlerDünyaSON DAKİKA DUYURU: 20'den fazla Rus savaş gemisi Karadeniz'de tatbikat gerçekleştirdi! - Haberler
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20'den fazla Rus savaş gemisi Karadeniz'de tatbikat gerçekleştirdi!

Rusya ile Ukrayna arasında gerginlik devam ederken, Reuters'ta yer alan haberde Rusya'nın 20'den fazla savaş gemisiyle Karadeniz'de tatbikat gerçekleştirdiği aktarıldı. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden'ın ikili görüşmesinin ABD'nin yaptırımlarına bağlı olacağı açıklamasında bulundu

SON DAKİKA DUYURU: 20'den fazla Rus savaş gemisi Karadeniz'de tatbikat gerçekleştirdi! - Haberler
20'den fazla Rus savaş gemisi Karadeniz'de!
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Reuters / HABERTURK.COM

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim sürerken, Rus haber ajansı Interfax, Rusya'nın 20'den fazla savaş gemisiyle Karadeniz'de tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu.

Reuters'ın Rus haber ajansı Interfax’tan alıntıladığı habere göre, 20’den fazla Rus savaş gemisi Karadeniz'de tatbikat gerçekleştirdi.

16 Nisan’da da Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da tatbikat düzenlediği bildirilmişti. Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nden bir askeri birlik, tatbikat çerçevesinde Kuzey Kafkasya'dan Kırım'a konuşlandırıldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 6 Nisan'da, Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimleri kapsamında taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 askeri tatbikatın gerçekleştirileceği aktarılmıştı.

BIDEN-PUTIN GÖRÜŞMESİ

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden'ın ikili görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada "İki liderin görüşmesi ABD'nin yaptırımlarına bağlı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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