20'inci yıla özel kutlama
Depo Film, reklam ve eğlence sektöründeki 20'nci yılını özel bir geceyle kutladı. Kenan Doğulu'nun sahneye çıktığı geceye birçok ünlü katıldı
Ender Sevim - Cüneyt Utkular
Depo Film, reklam ve eğlence sektöründeki 20'nci yılını özel bir geceyle kutladı. Kurucusu Ender Sevim'in ev sahipliğinde erçekleştirilen ‘Depo 20.Yıl Partisi’; TV, sinema, müzik ve reklamcılık dünyası başta olmak üzere, Türkiye’den kreatif endüstrilerin değerli isimlerini ağırladı. Sevim; "Bu akşam sizlerle bir arada olmaktan ve 20 yıldır süren bu yolculuğun mimarlarından biri olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. 20 yıl önce yalnızca 5 kişiyle başladığımız bu eşsiz yolculuk, bugün yaklaşık 60 kişilik bir ekibe ulaştı. Bu yolculukta ilk günden bugüne bizi yalnız bırakmayan ve en önemlisi güvenen siz değerli iş ortaklarımıza ve sektördeki tüm çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi" sözleriyle bir açılış konuşması yaptı.
Depo Film ekibi
Geceyi İsviçre’den gelen ve performansıyla konukları kendine hayran bırakan Dora Live Band başlattı. Kutlamanın sürprizi ise Kenan Doğulu oldu.
Gecenin konukları arasında; Ender Sevim, Meriç Küçük, Ferzan Özpetek, Arda Türkmen & Melodi Elbirliler, Birce Akalay, Berrak Tüzünataç, Cüneyt Utkular & Merve Su Yalçınkaya, Caroline Labouchere, Çağla Şikel, Gamze Erçel & Caner Yıldırım, Burcu Kayımtu, Dilan Çiçek Deniz & Rafael Cemo Çetin, Ece Sükan, Elif Çapçı, Ezgi Mola, Gülcan Aslan, Harun Tekin & Melisa Sözen, Hazar Ergüçlü, Hilal Altınbilek, Kubilay Aka, Mehmet Günsur, İsmail Demirci & Hande Soral, Hatice Aslan, Nurgül Yeşilçay, Özge Özpirinçci & Burak Yamantürk, Nesrin Cevadzade, Serkan Altınorak, Şükrü Özyıldız, Tuba Ünsal, Yasemin Kay Allan, Perihan Savaş, Tamer Yılmaz, Thor, Özlem & Gökhan Avcıoğlu; Nil Sude Albayrak, Doğukan Güngör de vardı.
Berrak Tüzünataç
Birce Akalay
Deniz Barut
Doğukan Güngör
Hialal Altınbilek
Mehmet Günsur
Özge Gürel