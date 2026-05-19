20 Mayıs bugün okullar tatil mi? 20 Mayıs Çarşamba okullar var mı? Valilik duyurdu!
20 Mayıs Çarşamba günü Tokat ve Amasya'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. 19 Mayıs resmi tatilinin ardından gözler valiliklerden gelen son dakika açıklamalarına çevrilirken, yoğun yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Öğrenciler ve veliler, tatilin hangi bölgelerde uygulanacağını ve kaç gün süreceğini araştırmaya devam ediyor. Peki, 20 Mayıs bugün okullar tatil mi? 20 Mayıs Çarşamba okullar var mı, ders işlenecek mi? İşte Valilik açıklamaları ile 20 Mayıs okul tatili olan iller ve ilçeler...
Tokat ve Amasya’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerine ilişkin valiliklerden peş peşe açıklamalar gelirken, bazı ilçelerde eğitime ara verildiği duyuruldu. Özellikle taşımalı eğitim kapsamındaki okullar için alınan kararlar dikkat çekerken, "Bugün okul var mı, okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte bilgiler...
20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
20 Mayıs Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. 19 Mayıs resmi tatilinin ardından eğitim öğretimin devam edip etmeyeceği merak edilirken, bazı illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerden peş peşe tatil açıklamaları geldi. Özellikle Tokat ve Amasya’da bazı ilçelerde eğitime ara verilmesi sonrası gözler diğer illerden gelecek son dakika duyurularına çevrildi.
VALİLİK DUYURDU: AMASYA'DA 20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, son günlerde bölgede etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Yeşilırmak ve besleyen derelerde taşkınların meydana geldiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde bölgemiz genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle, Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerin bazı noktalarında taşkınlar meydana gelmiştir. Meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda bölgemizdeki yağışların devam etmesi ve 19 Mayıs Salı günü de (yarın) Tokat Almus Barajının tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi beklendiğinden Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi oranda artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir. Tüm bu ihtimaller değerlendirilerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Amasya Merkez ilçemiz ile Taşova ilçemizdeki (köyleri dahil) tüm resmî-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir."
TOKAT TURHAL'DA EĞİTİME 3 GÜN ARA
Tokat Valiliği, Yeşilırmak ve besleyen derelerde taşkın riskine karşı Turhal ilçesinde eğitime 3 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde bölgemiz genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle, Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerin bazı noktalarında taşkınlar meydana gelmiştir. Meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda bölgemizdeki yağışların devam etmesi ve 19 Mayıs 2026 Salı günü Almus Barajı’nın tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi beklendiğinden Yeşilırmak’taki su seviyesinin ciddi oranda artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir. Tüm bu ihtimaller değerlendirilerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Turhal ilçemiz genelinde tüm resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20-21 ve 22 Mayıs 2026 (üç) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimizin de aynı tarihlerde idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."
KASTAMONU’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
Kastamonu Valiliği tarafından 20 Mayıs için okulların tatil edildiğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Kentte etkisini artıran sağanak yağış sonrası özellikle bazı bölgelerde yaşanan olumsuzluklar dikkat çekti.
Azdavay ilçesinde yoğun yağış nedeniyle Şehriban Çayı’nın su seviyesi yükselirken, Alı köyü yakınlarında bulunan yürüyüş köprüsü çöktü. Kastamonu-Şenpazar kara yolu üzerindeki köprünün yıkılması bölgede ulaşımı etkilerken, vatandaşlar olası yeni açıklamaları yakından takip etmeye başladı.