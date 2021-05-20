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HaberlerSağlık
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20 Mayıs korona tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?

Vatandaşlar her gün en güncel koronavirüs tablosunu merak ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan en güncel koronavirüs tablosuna göre; ağır hasta sayısı 2 bin 41 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi. İşte 20 Mayıs korona tablosu...

20 Mayıs korona tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?

20 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı. En güncel korona tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti. İşte en güncel koronavirüs tablosu ve koronavirüs salgınına dair gelişmeler...

20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 902 oldu.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 51 milyon 512 bin 691'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 151 bin 38, vefat sayısı 45 bin 419 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, 23.15 itibarıyla 26 milyon 937 bin 726'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 449 bin 682 ikinci doz aşı 11 milyon 488 bin 44 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 902 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi.

Test sayısı 51 milyon 512 bin 691'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 151 bin 38, vefat sayısı 45 bin 419 oldu.

Adana'da 17 yolcu kapasiteli minibüste 27 işçi taşıyan sürücüye, Bolu'da 390 kişiye ve Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 11 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal nedeniyle para cezası uygulandı.

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