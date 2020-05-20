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20 Mayıs Koronavirüs tablosu! Koronavirüsten bugün kaç kişi öldü? Corona virüsü vaka sayısı Türkiye

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve ölüm sayısını açıkladı. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve ölüm rakamlarını her gün açıklıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? İşte 20 Mayıs 2020 Türkiye Koronavirüs tablosu...

18 Mayıs Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 152.587'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.222 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 20 Mayıs Türkiye koronavirüs tablosu...

20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"VAKA SAYIMIZ, 1.000’İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe."

19 Mayıs (dün) koronavirüs tablosu aşağıdaki durumdaydı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 972 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 23 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 152 bin 587 ve can kaybının 4 bin 222 olduğu açıklandı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1530 artarak 93 bin 594'e yükseldi. İtalya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 161 artarak 32 bin 330'a yükseldi.

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 17 bin 971'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1179...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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