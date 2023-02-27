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20 milyondan fazla kişiye uyarı! California'da etkili olan şiddetli yağış ve kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor

ABD'nin California eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Yetkililer, 126 binden fazla evin elektriksiz kaldığını açıklarken, 20 milyonu aşkın kişiye şiddetli fırtınaya karşı uyardı

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AA / HABERTURK.COM
  • 20 milyondan fazla kişiye uyarı! California'da etkili olan şiddetli yağış ve kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor

    ABD’nin batı eyaleti California’da şiddetli yağış ve yüksek kesimlerde de kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.

     

     
  • 20 milyondan fazla kişiye uyarı! California'da etkili olan şiddetli yağış ve kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor

    ABD medyasında yer alan haberlerde, eyalette etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 126 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığı belirtilirken, Los Angeles şehrinin bazı bölgelerinde şiddetli yağışın su taşkınlarına yol açtığı aktarıldı.

     

     
  • 20 milyondan fazla kişiye uyarı! California'da etkili olan şiddetli yağış ve kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor

    California’nın güneyinde yüksek kesimlerde başlayan kar fırtınasının, iki gün içinde ülkenin doğusuna ilerleyeceği kaydedilen haberlerde, 20 milyondan fazla kişinin şiddetli fırtınaya karşı uyarıldığı ifade edildi.

     

     
  • 20 milyondan fazla kişiye uyarı! California'da etkili olan şiddetli yağış ve kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor

    Yetkililer, eyaletin yüksek kesimlerindeki bazı otobanların “aşırı kar ve buzlanma” nedeniyle trafiğe kapatıldığı bilgisini paylaştı.

     

     
  • 20 milyondan fazla kişiye uyarı! California'da etkili olan şiddetli yağış ve kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor

    Meteoroloji uzmanları, bölgedeki fırtınanın bugünden itibaren Arizona, Texas, Oklahoma ve Kansas’a doğru ilerleyeceğini, alçak kesimlere yağmur, yüksek kesimlere de kar yağışının etkili olacağını belirterek, bazı alanlarda ise hortumların oluşabileceği uyarısında bulundu.

     

     
  • 20 milyondan fazla kişiye uyarı! California'da etkili olan şiddetli yağış ve kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor

    Aynı fırtına dalgasının bugünden sonra California'nın kuzey kesimlerinde de etkili olması ayrıca Wisconsin, Michigan gibi ülkenin orta kuzey ile New York ve Boston gibi kuzeydoğu eyaletlerinin de söz konusu soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor.
  • 20 milyondan fazla kişiye uyarı! California'da etkili olan şiddetli yağış ve kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor
  • 20 milyondan fazla kişiye uyarı! California'da etkili olan şiddetli yağış ve kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor
  • 20 milyondan fazla kişiye uyarı! California'da etkili olan şiddetli yağış ve kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor
  • 20 milyondan fazla kişiye uyarı! California'da etkili olan şiddetli yağış ve kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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