20 Nisan ASKİ barajlar: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?
Başkent Ankara’da baraj doluluk oranları son günlerde yeniden vatandaşların gündemine oturdu. Kış aylarının soğuk ve bol yağışlı geçmesiyle birlikte su seviyelerinde gözle görülür bir yükseliş yaşanıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan son verilere göre, kentin su ihtiyacını karşılayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının doluluk oranları güncel olarak belirlenmiş durumda. Peki, 20 Nisan 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...
ASKİ 20 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 20 Nisan 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 40,08 seviyesinde yer aldı.
ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM
Akyar Barajı: Yüzde 73,95
Çamlıdere Barajı: Yüzde 34,14
Çubuk 2 Barajı: Yüzde 67,67
Eğrekkaya Barajı: Yüzde 74,07
Kargalı Barajı: Yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: Yüzde 58,71
Kesikköprü Barajı: Yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: Yüzde 33,30
Peçenek Barajı: Yüzde 26,44
Türkşerefli Barajı: Yüzde 6,35