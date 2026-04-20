        Haberler Bilgi Gündem 20 Nisan ASKİ barajlar: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?

        20 Nisan ASKİ barajlar: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?

        Başkentte yaşayan vatandaşların son günlerde en çok gündeme getirdiği konular arasında barajlardaki doluluk oranları yer almayı sürdürüyor. Kış mevsimi boyunca etkili olan yağmur ve kar yağışlarının ardından Ankara'daki barajlarda su seviyelerinde artış gözleniyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan güncel verilere göre, kentteki barajların doluluk oranı netlik kazandı. Peki, 20 Nisan 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 09:17 Güncelleme:
        Başkent Ankara’da baraj doluluk oranları son günlerde yeniden vatandaşların gündemine oturdu. Kış aylarının soğuk ve bol yağışlı geçmesiyle birlikte su seviyelerinde gözle görülür bir yükseliş yaşanıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan son verilere göre, kentin su ihtiyacını karşılayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının doluluk oranları güncel olarak belirlenmiş durumda. Peki, 20 Nisan 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...

        ASKİ 20 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 20 Nisan 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 40,08 seviyesinde yer aldı.

        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: Yüzde 73,95

        Çamlıdere Barajı: Yüzde 34,14

        Çubuk 2 Barajı: Yüzde 67,67

        Eğrekkaya Barajı: Yüzde 74,07

        Kargalı Barajı: Yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: Yüzde 58,71

        Kesikköprü Barajı: Yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: Yüzde 33,30

        Peçenek Barajı: Yüzde 26,44

        Türkşerefli Barajı: Yüzde 6,35

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Brent petrolde sert yükseliş
        Zil onlarsız çaldı!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Kabine toplanıyor
        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Üç çocuklu hayat
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
